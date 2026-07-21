Fútbol
21 de julio de 2026 a la - 20:29

Deportivo Obrero avanza con autoridad a la Fase 3 de la Copa Paraguay

Deportivo Obrero de Capitán Bado eliminó Olimpia de Itá y avanza a la siguiente ronda de la Copa Paraguay.
Deportivo Obrero de Capitán Bado eliminó Olimpia de Itá y avanza a la siguiente ronda de la Copa Paraguay.

Deportivo Obrero de Capitán Bado selló su clasificación a la Fase 3 de la Copa Paraguay 2026 tras imponerse con autoridad por 3-0 sobre Olimpia de Itá, representante de la Primera B, en el estadio La Catedral de San Estanislao.

Por ABC Color

El conjunto amambaiense, representante de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), tuvo como gran figura a Rodrigo Melo, autor de un triplete que encaminó la victoria.

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El delantero abrió el marcador a los 13 minutos y completó su brillante actuación con otros dos tantos a los 67′ y 74′.

Con este contundente triunfo, Deportivo Obrero continúa su destacado recorrido en la Copa de Todos y en la siguiente fase se enfrentará a Fernando de la Mora, equipo de la División Intermedia, en busca de un lugar en la siguiente ronda del certamen nacional.

Síntesis

Copa Paraguay 2026 – Fase 2 – Semana 6

Olimpia de Itá 0-Deportivo Obrero de Amambay 3

Estadio: La Catedral. Árbitro: Samuel Morales. Asistentes: Jorge Gómez y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Aracely Gómez.

Olimpia de Itá: Ramón Alemán; Adriano Tindel (46’ Juliano Gavilán), Jesús Gaona, César Zárate y Jonás Díaz; Willian Ruiz Díaz, Alex Rodríguez, Alejandro Urbieta (46’ Fabián Bogado) y Enzo Leguizamón (46’ Accel Martínez); Facundo Figari (46’ Blas González) y Diego Faría (46’ Marcelo Ríos). D.T.: José Martínez.

Deportivo Obrero de Amambay: James De Sousa; Winder Goncalves, Ángel Benítez, Junior González y Adilson Valdovinos; Edelio Acosta, Rodrigo Firmino, Nelson Agüero (6’ Marcio Ortiz) y Mauro Ferreira; Derlis Pereira (83’ Álvaro Ledezma) y Rodrigo Melo. D.T.: Pedro Cristaldo.

Goles: 13’, 67’ y 74’ Rodrigo Melo (DO). Amonestados: 45’+1’ César Zárate, 53’ Accel Martínez y 81’ Blas González (OI); 66’ Winder Goncalves (DO).