Deportivo Obrero avanza con autoridad a la Fase 3 de la Copa Paraguay

El conjunto amambaiense, representante de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), tuvo como gran figura a Rodrigo Melo, autor de un triplete que encaminó la victoria.

Lea más: El 29 de Setiembre elimina al 12 de Junio de la Copa Paraguay

El delantero abrió el marcador a los 13 minutos y completó su brillante actuación con otros dos tantos a los 67′ y 74′.

Con este contundente triunfo, Deportivo Obrero continúa su destacado recorrido en la Copa de Todos y en la siguiente fase se enfrentará a Fernando de la Mora, equipo de la División Intermedia, en busca de un lugar en la siguiente ronda del certamen nacional.

Síntesis

Copa Paraguay 2026 – Fase 2 – Semana 6

Olimpia de Itá 0-Deportivo Obrero de Amambay 3

Estadio: La Catedral. Árbitro: Samuel Morales. Asistentes: Jorge Gómez y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Aracely Gómez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Olimpia de Itá: Ramón Alemán; Adriano Tindel (46’ Juliano Gavilán), Jesús Gaona, César Zárate y Jonás Díaz; Willian Ruiz Díaz, Alex Rodríguez, Alejandro Urbieta (46’ Fabián Bogado) y Enzo Leguizamón (46’ Accel Martínez); Facundo Figari (46’ Blas González) y Diego Faría (46’ Marcelo Ríos). D.T.: José Martínez.

Deportivo Obrero de Amambay: James De Sousa; Winder Goncalves, Ángel Benítez, Junior González y Adilson Valdovinos; Edelio Acosta, Rodrigo Firmino, Nelson Agüero (6’ Marcio Ortiz) y Mauro Ferreira; Derlis Pereira (83’ Álvaro Ledezma) y Rodrigo Melo. D.T.: Pedro Cristaldo.

Goles: 13’, 67’ y 74’ Rodrigo Melo (DO). Amonestados: 45’+1’ César Zárate, 53’ Accel Martínez y 81’ Blas González (OI); 66’ Winder Goncalves (DO).