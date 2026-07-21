El 29 de Setiembre elimina al 12 de Junio de la Copa Paraguay

La semana de competición de la Copa Paraguay 2026 se abrió con una sorpresa, ya que el 29 de Setiembre de Luque, que compite en la Primera División B (tercera categoría de la APF), dejó fuera de carrera al 12 de Junio de Villa Hayes, líder de la División Intermedia (segundo nivel).

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El partido, celebrado en el Bajo Chaco, terminó 1-1 en tiempo normal. En el desempate salieron airosos los “lechugueros” por 7-6, en una prolongada tanda con 16 lanzamientos.

En el arranque de la sexta semana, correspondiente a la segunda fase de la Copa Paraguay, en el estadio Facundo Deleón Fossatti de la ciudad de Villa Hayes, 29 de Setiembre venció en tanda de penales 7-6, al 12 de Junio, luego de igualar en tiempo normal 1-1.

En la siguiente fase de la “Copa de Todos”, el “29” del barrio Molino, que marcha en el séptimo puesto de la “B” entre 17 clubes, lidiará con el Sportivo San Lorenzo.

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Estadio: Facundo Deleón Fossatti. Árbitro: Blas Medina. Asistentes: Armindo Rojas y Pedro Ríos. Cuarta árbitra: Angelina Rodas.

12 de Junio: Carlos Paniego; Ángel Aquino, Mattías Parris, Natanael Samaniego y Aldo Parra (68’ Gonzalo González); Cristhian Riveros, Víctor Penayo (70’ Édgar González), Florencio Yudis y Héctor Herrera (68’ Ariel Recalde); Hernán Pérez (68’ Daniel Fernández) y Marco González. D.T.: Arturo Villasantti.

29 de Setiembre: Rodolfo Rodríguez; Elías González (80’ Jorge González), Paolo Alfonzo (72’ Richard Méndez), Santiago Benítez y Diego Rojas; Nicolás Díaz, Luis Fernández, Esteban Candia (60’ Nicolás Rojas) y Fabricio López (80’ Ronald Ortiz); William Franco y Maicol Fernández (60’ Kevin Villasanti). D.T.: Diego Fretes.

Goles: 86’ William Franco (29S) y 92’ Natanael Samaniego (12J). Marcaron en penales: Luis Fernández, Diego Rojas, Nicolás Rojas, Jorge González, Kevin Villasanti, Santiago Benítez y William Franco (29S); Ariel Recalde, Florencio Yudis, Daniel Fernández, Gonzalo González, Édgar González y Carlos Paniego (12J). Malograron: Fabián Díaz (29S); Natanael Samaniego y Marco González (12J). Amonestados: 16’ Hernán Pérez, 69’ Gonzalo González, 73’ Ariel Recalde, 76’ Marco González, 94’ Daniel Fernández y Carlos Paniego, al término del partido (12J); 47’ Paolo Alfonzo, 68’ Luis Fernández y 86’ Richard Méndez (29S).