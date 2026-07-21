Se disputan tres partidos por la Copa Paraguay 2026

En esta jornada entrarán en acción por la Copa Paraguay clubes de la División Intermedia, la Primera División B y la Unión del Fútbol del Interior.
Lea más: Unión y 3 Corrales completan el lote de clasificados del Nacional B
El programa establece el desarrollo de los siguientes duelos:
29 de Setiembre de Luque (Primera B) vs. 12 de Junio de Villa Hayes (Intermedia)
Estadio: Facundo Deleón Fossatti.
Horario: 13:00.
Árbitro: Blas Medina.
Asistentes: Armindo Rojas y Pedro Ríos.
Cuarto árbitro: Angelina Rodas.
Olimpia de Itá (Primera B) vs. Deportivo Obrero de Pedro Juan Caballero (UFI)
Estadio: La Catedral, Santaní.
Horario: 15:30.
Árbitro: Samuel Morales.
Asistentes: Jorge Gómez y Carlos Valdovinos.
Cuarto árbitro: Aracely Gómez.
10 de Julio de Villa Hayes (UFI) vs. Benjamín Aceval de Villa Hayes (Intermedia)
Estadio: Facundo Deleón Fossatti.
Horario: 18:00.
Árbitro: Fabio Villalba.
Asistentes: Cristóbal Alderete y Éver Delgado.
Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.