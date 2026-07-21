Fútbol de Ascenso de Paraguay
21 de julio de 2026 a la - 11:25

Se disputan tres partidos por la Copa Paraguay 2026

El estadio Facundo Deleón Fossatti, ubicado en Villa Hayes (Bajo Chaco), albergará este martes dos partidos de la segunda fase de la Copa Paraguay.
El estadio Facundo Deleón Fossatti, ubicado en Villa Hayes (Bajo Chaco), albergará este martes dos partidos de la segunda fase de la Copa Paraguay.Club 12 de Junio.

Este martes se disputarán tres partidos correspondientes a la segunda fase de la Copa Paraguay 2026. Dos enfrentamientos se cumplirán en Villa Hayes, mientras que uno será en San Estanislao.

Por ABC Color

En esta jornada entrarán en acción por la Copa Paraguay clubes de la División Intermedia, la Primera División B y la Unión del Fútbol del Interior.

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El programa establece el desarrollo de los siguientes duelos:

29 de Setiembre de Luque (Primera B) vs. 12 de Junio de Villa Hayes (Intermedia)

Estadio: Facundo Deleón Fossatti.

Horario: 13:00.

Árbitro: Blas Medina.

Asistentes: Armindo Rojas y Pedro Ríos.

Cuarto árbitro: Angelina Rodas.

Olimpia de Itá (Primera B) vs. Deportivo Obrero de Pedro Juan Caballero (UFI)

Estadio: La Catedral, Santaní.

Horario: 15:30.

Árbitro: Samuel Morales.

Asistentes: Jorge Gómez y Carlos Valdovinos.

Cuarto árbitro: Aracely Gómez.

10 de Julio de Villa Hayes (UFI) vs. Benjamín Aceval de Villa Hayes (Intermedia)

Estadio: Facundo Deleón Fossatti.

Horario: 18:00.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Éver Delgado.

Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.