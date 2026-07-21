José Arrúa: “Nos gustaría que los jóvenes jueguen por condiciones y no por imposición”

El DT señaló que el plantel aprovechó el receso para realizar una intensa pretemporada y llegar en buenas condiciones al inicio del campeonato.

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“Fue nuestro Mundial. Hicimos una buena pretemporada, con varios amistosos, y ahora queremos enfocarnos en lo nuestro. Vamos a enfrentar a un gran rival en su cancha y trataremos de traer los tres puntos a Trinidad”.

Lo que dejó el Mundial

Arrúa admitió que no pudo seguir todos los partidos por los entrenamientos, aunque destacó algunos aspectos tácticos que llamaron su atención. “Siempre se aprende. Me gustó el compromiso para recuperar la pelota, la presión baja y, sobre todo, la velocidad de las transiciones. Los equipos defienden en bloque y en tres o cuatro segundos ya están atacando nuevamente”.

En ese sentido, consideró que ese es uno de los aspectos que aún debe desarrollar el fútbol paraguayo. “Es por ahí donde nos cuesta. Defensivamente somos sólidos, pero nos falta esa capacidad de transición rápida que mostraron las grandes selecciones”.

La base del equipo y las incorporaciones

Arrúa confirmó que mantendrá la estructura del equipo del primer semestre, aunque lamentó la lesión del lateral Diego Melgarejo, quien sufrió una fractura de clavícula en un amistoso.

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Respecto a los refuerzos, destacó el aporte que espera de Junior Noguera, mientras que explicó que Luis Abreu aún trabaja de forma diferenciada.

“Junior nos puede ayudar mucho. Tiene llegada al gol y buenas características. Abreu todavía no entrenó normalmente porque llegó con una molestia, pero sabemos la calidad que tiene y lo que puede aportar”.

Crítico con la regla Sub 20

Uno de los temas sobre los que fue más contundente fue la obligación de cumplir con los minutos para futbolistas juveniles. “Un chico tiene que jugar por sus condiciones y no por una imposición”.

El entrenador sostuvo que la reglamentación muchas veces condiciona la conformación del equipo. “Me gustaría presentar al equipo como yo lo veo. No es fácil porque hay jugadores que están en un buen momento y deben salir por la regla. Es algo que también afecta a los futbolistas más grandes”.

Mercado con poco movimiento

Arrúa calificó como moderado el mercado de pases del fútbol paraguayo y atribuyó esa situación a que la mayoría de los clubes mantuvo la base de sus planteles. “Fue un mercado con poco movimiento. Nosotros incorporamos solamente dos jugadores. Cada club hizo retoques puntuales y la mayoría ya tenía una estructura bastante sólida”.

Finalmente, destacó el estado del campo de juego de Trinidense, que fue sometido a trabajos de mantenimiento durante el receso.

“La cancha está muy bien. Se sembró la semilla de invierno y la cuidamos bastante. Queremos que esté en las mejores condiciones para que se vea un buen fútbol”.