Recoleta y San Lorenzo empatan con emociones sobre el final

Recoleta FC y Sportivo San Lorenzo empataron 1-1 este sábado en la continuidad de la primera fecha del torneo Clausura, en un encuentro que tuvo emociones de principio a fin y que encontró a Luis Franco como la gran figura para sostener el empate del conjunto santo.

Lea más: Colombia renueva el contrato al seleccionador Néstor Lorenzo

El Rayadito fue el primero en golpear. Tras un penal sancionado por Carlos Paul Benítez, una decisión que dejó dudas, Álex “Neymar” Álvarez se encargó de la ejecución y, con una definición de gran calidad, adelantó a San Lorenzo en el marcador.

⚽️¡LA PICÓ! Alex Álvarez, desde el punto penal, convirtió el primero para el Rayadito.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2026 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/5qTIejKLYT — Tigo Sports (@TigoSportsPY) July 25, 2026

Recoleta reaccionó en la segunda mitad y encontró el empate mediante una brillante acción colectiva. Alejandro Silva filtró un preciso pase para Aldo González, quien definió con categoría dentro del área para establecer el 1-1.

⚽️¡TODO IGUALADO! Aldo González anotó el empate en el Ricardo Gregor.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2026 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/xBRBWUReGK — Tigo Sports (@TigoSportsPY) July 25, 2026

Cuando el partido parecía encaminarse hacia una igualdad sin mayores sobresaltos, el Canario estuvo muy cerca de quedarse con los tres puntos. Hugo González escapó en velocidad rumbo al arco rival y fue derribado por Daniel Meza, quien vio la tarjeta roja por cortar una ocasión manifiesta de gol.

La acción fue revisada por el VAR ante la posibilidad de que la infracción se hubiera producido dentro del área, pero finalmente se confirmó que el contacto fue fuera de la misma, manteniéndose el tiro libre y la expulsión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De la ejecución se encargó Alejandro Silva, cuyo remate superó la barrera y estremeció el travesaño antes de caer sobre la línea de gol, en una acción que encontró una gran respuesta del arquero Luis Franco.

😱¡POR POQUITO! Alejandro Silva disparó, pero el travesaño y la línea le negaron el segundo a Recoleta FC.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2026 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/xhDjgV4PI6 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) July 25, 2026

El guardameta santo volvió a lucirse en los minutos finales con otras intervenciones decisivas que evitaron la caída de su equipo y le permitieron a Sportivo San Lorenzo rescatar un punto del Ricardo Grégor en un cierre vibrante.

😱¡INCREÍBLE! El Canario tuvo esta tremenda posibilidad de darlo vuelta a los 94 minutos.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2026 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/BqnHNy2x1E — Tigo Sports (@TigoSportsPY) July 25, 2026

Con el empate, ambos equipos sumaron su primera unidad en el torneo Clausura, luego de un partido que fue creciendo en intensidad y que tuvo al Canario muy cerca de llevarse la victoria en el epílogo.