Guaraní y Sportivo Luqueño completan la fecha del Clausura 2026 en Capiatá

El Aborigen inicia la era Ariel Galeano, con renovación resistida

El cuadro aurinegro pone formalmente en marcha el ciclo del joven entrenador Ariel Sebastián Galeano, de 29 años, quien arriba con antecedentes de títulos de su paso por Libertad. En esta oportunidad, el nuevo conductor tendrá la pesada misión de lavarle la cara a una institución que firmó un pésimo primer semestre, quedando bastante relegado, en la mitad de la tabla y lejos de la lucha por el protagonismo, además de sufrir una prematura eliminación de la Copa Libertadores en su puesta en escena durante la Fase 2.

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El panorama institucional y futbolístico en Dos Bocas presenta sombras adicionales, ya que el plantel quedó sensiblemente disminuido por la salida de varios nombres de peso. Pese a esto, el club sumó incorporaciones en el mercado de pases, aunque sin la jerarquía esperada por el hincha. La parcialidad aborigen no solo manifestó cuestionamientos hacia estos fichajes, sino que también desaprobó en su gran mayoría la contratación de Ariel Galeano para dirigir la plantilla principal.

El Auriazul, inicial la pelea por la permanencia en la élite

En la vereda de enfrente se encuentra otro necesitado, el Sportivo Luqueño, que una temporada más vuelve a penar con la sombra de la permanencia en la máxima categoría. En este inicio de semestre, el conjunto auriazul se ubica peligrosamente al borde de la zona roja de la tabla de promedios, territorio que de momento son inquilinos los recientemente ascendidos Rubio Ñu y Sportivo San Lorenzo.

El plantel auriazul, que continúa con Hernán Rodrigo López a la cabeza, también sufrió la baja de varias piezas con relación a lo que fue el primer semestre de la temporada. Sin embargo, la gran noticia para el “Chanchón” fue la permanencia de su máxima referencia ofensiva, el delantero Iván Maggi, autor de 10 tantos en el torneo anterior, cifra con la que quedó a solo tres goles de la cima de la tabla de artilleros que terminaron comandando conjuntamente Lorenzo Melgarejo de Libertad y Allan Wlk, en ese momento en Recoleta FC.