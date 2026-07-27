En la Arboleda se pone en marcha la segunda fecha del Clausura

El conjunto albiverde afronta el compromiso con la obligación de recuperarse, ya que no tiene margen para seguir cediendo puntos en su lucha por asegurar la permanencia en la máxima categoría.

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En el estreno cayó 1-0 en su visita al Sportivo 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero, y ahora espera que el numeroso grupo de refuerzos incorporados para esta temporada comience a reflejarse en el rendimiento del equipo dirigido por Felipe Giménez.

Enfrente estará un Sportivo Ameliano que tampoco pudo arrancar con una victoria, al igualar con Nacional en la primera fecha.

Sin embargo, la “V Azulada” ha demostrado en las últimas temporadas ser un rival incómodo, con un funcionamiento colectivo que suele complicar a cualquier adversario, por lo que Rubio Ñu tendrá una prueba de alta exigencia en su intento de estrenarse con un triunfo.