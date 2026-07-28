Sportivo 2 de Mayo vs. Cerro Porteño: segunda fecha del Clausura en vivo

El “Ciclón” de Barrio Obrero afronta este compromiso con la urgencia imperiosa de lavarse la cara y sumar de a tres, luego de dejar ciertas dudas y tropezar en su presentación inicial dentro del campeonato. Un nuevo resultado adverso encendería prematuramente las alarmas en el campamento azulgrana.

Por su parte, el cuadro pedrojuanino —con Eduardo Ledesma en la planilla oficial como técnico y el “respaldo estratégico” de Diego Gavilán— intentará hacer valer la localía en el Amambay para prolongar su buen momento y poner en aprietos a uno de los animadores principales al título.

Esta jornada abre fuego a la primera tanda de tres fechas entre semana previstas en el calendario. La actividad futbolística se pondrá en marcha más temprano, a las 16:00, en el estadio La Arboleda, con el duelo entre Rubio Ñu y Sportivo Ameliano.

Sportivo 2 de Mayo vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

17:30 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador de Cerro Porteño, Ariel Holan presentará el siguiente equipo para visitar al Sportivo 2 de Mayo: Manuel Roffo; Iván Ramírez Segovia; Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros; Ariel Gamarra, Robert Piris da Motta y César Bobadilla; Cecilio Domínguez, Pablo Vegetti y Derlis Rodríguez. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

📋 Alineación confirmada del Ciclón para enfrentar a 2 de Mayo🌪️⚽️ pic.twitter.com/LB61VShCUo — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) July 28, 2026

17:30 Sportivo 2 de Mayo, con once definido

El conductor del Sportivo 2 de Mayo, Eduardo Ledesma anuncia el siguiente once para recibir a Cerro Porteño: Nicolás Rossi; Alberto Espínola, César Ramírez, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz y César Castro; Marcelo González, Marcos Gómez, Óscar Romero Adorno y Alan Gómez; Jorge Sanguina. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Blas Riveros, novedad en la formación de Cerro Porteño

La inclusión de Blas Miguel Riveros constituye la novedad en Cerro Porteño para el duelo de este martes contra el 2 de Mayo, a disputarse en Pedro Juan Caballero, a las 18:30.

Cerro Porteño busca la recuperación en Pedro Juan Caballero ante un fortalecido 2 de Mayo

Cerro Porteño afronta este martes una exigente visita a Pedro Juan Caballero, donde enfrentará al Sportivo 2 de Mayo en el estadio Río Parapití con la obligación de reaccionar tras el decepcionante estreno en el torneo Clausura.

Sportivo 2 de Mayo vs. Cerro Porteño: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Sportivo 2 de Mayo y Cerro Porteño disputan hoy la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Clausura 2026: ¿Cómo es la fecha 2 y cuándo juegan Cerro Porteño y Olimpia?

El torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo disputa la fecha 2 del martes al jueves.

Ariel Holan: “Diría que es un malísimo mercado porque pedí a Haaland y a Messi, y no quiso venir ninguno”

Tras el tropiezo en La Nueva Olla frente a Sportivo Trinidense en el arranque del Clausura 2026, el entrenador azulgrana, Ariel Holan analizó las complejidades del libro de pases. Entre bromas, cupos de extranjeros y minutos de juveniles, el argentino explicó la “ingeniería” que requiere armar un plantel de jerarquía.

A lo CR7, Matías Cáceres le da los puntos a 2 de Mayo en el inicio del Clausura

Sportivo 2 de Mayo dejó los primeros tres puntos en casa al imponerse por 1-0 a Rubio Ñu en el estadio Río Parapití. El solitario golazo de Fernando Matías Cáceres decretó el triunfo del “Gallo” norteño en su estreno en el Torneo Clausura 2026. Por su parte, la derrota significa un duro traspié en el inicio para Rubio Ñu, que arranca con el pie izquierdo y se mantiene en la zona roja de la tabla de promedios.

Trinidense derrota y amarga a Cerro Porteño en su Olla en el estreno del torneo Clausura

Sportivo Trinidense dio el golpe de la primera fecha del torneo Clausura al derrotar de remontada 2-1 a Cerro Porteño en la Nueva Olla. El Ciclón arrancó de buena forma, pero Triqui le amargó la noche sobre el final en Barrio Obrero.