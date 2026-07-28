Ameliano amarga a Rubio Ñu en la Arboleda

Lo que costó digerir la primera media hora del duelo entre Rubio Ñu y Ameliano, por el segundo capítulo del Clausura 2026. Un partido más argel que chorizo de pollo. El calor, de más de 34 grados en pleno invierno, era la excusa perfecta, cuando sabemos que nuestro fútbol no se caracteriza precisamente por el dinamismo.

Lea más: Olimpia tendrá nueva marca deportiva a partir del 2027

En medio del ritmo cansino, el que se destacó por sus permanentes proyecciones por su andarivel derecho fue Víctor Cabañas, quien generó con un centro la primera oportunidad de gol con un cabezazo de Estiven Pérez desviado por Sánchez.

El que propuso fue Rubio Ñu y el beneficiado por el ritmo cansino resultó el Willy Mendieta, quien ante la marca remota de Fredy Vera tuvo tiempo y espacio para asistir por elevación a Marcelo Acosta, quien marcó al redireccionar el balón con golpe de cabeza.

La postura de Ameliano fue llamativa, cautelosa. Probablemente teniendo un mejor plantel que el rival, no inquietó al golero Carlos Servín en toda la primera etapa. Y su bajo rendimiento no se puede atribuir a la alta temperatura, porque su rival actuó en las mismas condiciones y le puso más ganas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La complementaria tuvo un desarrollo similar al de la etapa inicial. El Laureado mantuvo su nivel y la V azulada intentó mejorar con un triple cambio. De todas formas le faltó peso ofensivo. Entonces, la misión era empujar para llegar como sea.

Rubio Ñu tenía la victoria, que se le fue de las manos. Un servicio aéreo de Luis Ortiz fue conectado con un frentazo por Estivel Moreira para establecer el 1-1. Un baldazo de agua fría para el conjunto dueño de casa.

El resultado fue como un castigo para los dirigidos por “Felipep” y un premio probablemente inmerecido para los conducidos por Roberto Nanni, porque no desplegaron el juego ofensivo habitual.

Detalles del enfrentamiento

Estadio: La Arboleda. Árbitro: Juan Gabriel Benítez. Asistentes: Milciades Saldívar y Nancy Fernández. Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza. VAR: José Rodrigo Armoa. AVAR: Esteban Testta.

Rubio Ñu: Carlos Servín; Víctor Cabañas, Javier Vallejos, Pedro Álvarez y Carlos Giménez; Marcelo Acosta (76’ Elías Alfonso), Cristian Núñez (76’ Lucas Gómez), Rodrigo Rojas y William Mendieta (61’ Sergio Fretes); Rodrigo Ruiz Díaz (61’ Octavio Alfonso) y Estiven Pérez (86’ Mauricio Roldán). D.T.: Felipe Giménez.

Ameliano: Ángel Sánchez; Fabián Franco (83’ Bruno López), Julio González Trinidad, Andrea Falabella y Miguel Benítez (55’ Abel Paredes); Fredy Vera (55’ Luis Ayala), Valentín Larralde, Estivel Moreira, Alberto Contrera (55’ Raúl Cabral) y Luis Ortiz; Cristhian Ocampos (68’ Richar Torales). D.T.: Roberto Nanni

Goles: 36’ Marcelo Acosta (RÑ) y 93’ Estivel Moreira (A).

Amonestados: 77’ Felipe Giménez -DT-, 87’ Rodrigo Rojas y 92’ Mauricio Roldán (RÑ); 78’ Roberto Nanni -DT- (A).

Tiros de esquina: Rubio Ñu 8 (5 en el PT)-Ameliano 5 (1).