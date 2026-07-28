Cerro Porteño busca la recuperación en Pedro Juan Caballero ante un fortalecido 2 de Mayo

El encuentro, correspondiente a la segunda fecha, se disputará desde las 18:30 en la capital del Amambay. La jornada marcará además el inicio de la primera de las tres fechas entre semana previstas en el calendario del campeonato. La acción comenzará más temprano, a las 16:00, en La Arboleda, con el duelo entre Rubio Ñu y Sportivo Ameliano.

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En el choque de fondo, el Gallo norteño buscará ratificar el buen comienzo de temporada luego de imponerse por 1-0 a Rubio Ñu en su debut, con un tanto de Fernando Cáceres. Del otro lado estará un Cerro Porteño urgido de recuperación tras dejar escapar los tres puntos en La Nueva Olla, donde cayó 2-1 frente a Sportivo Trinidense después de haber comenzado en ventaja.

En Barrio Obrero saben que un segundo tropiezo consecutivo podría generar un clima de tensión apenas iniciada la competencia. Por eso, el conjunto azulgrana llega a Pedro Juan Caballero con la necesidad de sumar de a tres y disipar rápidamente las dudas que dejó su presentación inicial.

El conjunto local, que tiene a Eduardo Ledesma como entrenador en la planilla oficial, pero es dirigido en el campo por Diego Gavilán, intentará prolongar su buen momento y hacer valer la fortaleza de la localía para complicar a uno de los candidatos al título.