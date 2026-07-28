Nacional y Olimpia van por la primera victoria en el Clausura

El estadio Arsenio Erico, ubicado en el capitalino Barrio Obrero, albergará el enfrentamiento entre Nacional y Olimpia, marcado para este miércoles, a las 18:30, por la segunda ronda del torneo Clausura 2026.

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En la primera fecha, la Academia igualó 1-1 con Ameliano en Villeta, mientras que el Decano perdió 1-0 en el clásico blanco y negro contra Libertad, en Sajonia.

Los dos equipos tendrán cambios. Por el lado académico, el entrenador argentino Víctor Bernay no podrá contar con el atacante Hugo Adrián Benítez, autor del tanto contra la V azulada, por cláusula de contrato.

El Decano tendrá modificaciones tácticas. En la práctica de este martes, que fue de repaso táctico en la Villa de Fernando de la Mora, el técnico Pablo “Vitamina” Sánchez incluyó al capitán Richard Ortiz por Richard Sánchez, y al extremo Pedro Zarza por Fernando Cardozo. Este último cambio obedece a la necesidad de ir cargando minutos a la bolsa del sub 19, que establece el reglamento.

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Un choque más que prometedor, por la necesidad de los equipos de sumar de a tres. La Academia se presenta como un duro rival para el vigente campeón de nuestro fútbol, que necesita levantar sus acciones para llegar de buena forma a la serie de los octavos de final de la Copa Sudamericana.