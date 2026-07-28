Luqueño vs. Trinidense, duelo de auriazules en Itauguá

El choque entre los auriazules, Sportivo Luqueño y Sportivo Trinidense, se desarrollará este miércoles en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá, a las 16:00 y corresponde a la segunda fecha del campeonato Clausura.

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El Chanchón viene de vencer de remontada a Guaraní por 2-1, en Capiatá, mientras que la Cruz amarilla también se impuso por el mismo marcador luego de estar perdiendo contra Cerro Porteño, en La Nueva Olla.

Para los dirigidos por el uruguayo Hernán Rodrigo López, cada partido es una final, atendiendo el bajo promedio. El club de la Ciudad de la Música corre serio riesgo de descenso, ya que solo se encuentra por encima de Rubio Ñu y San Lorenzo. En caso que el Laureado de Santísima Trinidad logra encadenar buenos resultados, lo superará, ya que solo divide por una temporada.

Como los equipos vienen de ganar, es altamente probable que los técnicos mantengan su estructura. “Triqui” demostró un buen funcionamiento contra el Ciclón, brindando la sorpresa de la primera fecha.

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Luqueño cuenta con un elenco alegre, bien ofensivo, en el que solo Aldo Maíz aparece como mediocampista de recuperación. Después, todos al frente, lo que a veces genera un desequilibrio, forzando los errores defensivos.

En el torneo Apertura se dio un empate de 1-1 en la primera rueda, mientras que en la segunda ganó Luqueño por 2-1.