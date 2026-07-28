Sportivo 2 de Mayo vs. Cerro Porteño: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Sportivo 2 de Mayo y Cerro Porteño disputan hoy el partido de segundo turno por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo.
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El Gallo norteño de Eduardo Ledesma y el Ciclón de Ariel Holan juegan la segunda fecha a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Sportivo 2 de Mayo vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora es hoy el partido?
Paraguay: 18:30 horas
Argentina: 18:30 horas
Brasil: 18:30 horas
Uruguay: 18:30 horas
Chile: 17:30 horas
Ecuador: 16:30 horas
Colombia: 16:30 horas
Perú: 16:30 horas
Venezuela: 17:30 horas
Bolivia: 17:30 horas
El Salvador: 15:30 horas
México: 15:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas
Estados Unidos - Este: 17:30 horas
Inglaterra: 22:30 horas
España: 23:30 horas
Bélgica: 23:30 horas
Marruecos: 22:30 horas
Sudáfrica: 23:30 horas
Sportivo 2 de Mayo vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Sportivo 2 de Mayo vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Tigo Sports Paraguay
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