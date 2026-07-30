Troadio Duarte sufre su primera derrota con San Lorenzo

Pese al gran esfuerzo, el Sportivo San Lorenzo no pudo sumar contra Guaraní, que lo derrotó por 1-0 en la Ciudad Universitaria, con gol de Matías López, en duelo correspondiente a la segunda fecha del campeonato Clausura 2026.

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Fue el quinto partido de Troadio Duarte al frente al Rayadito, sufriendo su primera caída. En los cuatro cotejos anteriores, que fueron del torneo Apertura, ganó dos (a Olimpia y 2 de Mayo), y empató otros tantos (con Luqueño y Recoleta FC).

El profesional asumió la conducción sanlorenzana el pasado 3 de mayo, tras el fin del ciclo de Julio César Cáceres.

El club rayadito inició la temporada bajo la orientación del uruguayo Sergio Orteman, actual orientador del Atlético Tembetary, en la División Intermedia.

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El coordinador técnico Mario Grana también dirigió un partido de forma provisoria, lo que marca la inestabilidad del club que por su bajo promedio, difícilmente pueda permanecer en la máxima categoría.