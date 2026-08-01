Cerro Porteño golea a Luqueño y recupera la confianza

Cerro Porteño dejó atrás el mal arranque en el torneo Clausura y volvió al triunfo con una convincente goleada de 3-0 sobre Sportivo Luqueño en La Nueva Olla. Sin necesidad de un funcionamiento brillante, el equipo de Ariel Holan fue efectivo, aprovechó las falencias defensivas del Auriazul y recuperó la confianza de cara a los próximos desafíos.

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El Ciclón golpeó desde el inicio. A los siete minutos, Jorge Morel abrió el marcador en una jugada revisada por el VAR, que confirmó que el balón había cruzado la línea de gol tras un cabezazo del volante, luego de una serie de rebotes en el área.

⚽️¡CON TENSIÓN! Jorge Morel adelantó al Ciclón. La jugada se analizó en el VAR y se confirmó el gol.



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Con la ventaja, Cerro manejó el desarrollo del encuentro, aunque sin demasiada fluidez en la elaboración. Luqueño nunca encontró respuestas para inquietar a Manuel Roffo y volvió a exhibir muchas dificultades para generar peligro.

La diferencia aumentó a los 35 minutos. Cecilio Domínguez ejecutó un tiro de esquina, Jonatan Torres ganó de cabeza y, tras dos intervenciones del arquero Nicolás Campisi, Pablo Vegetti apareció oportunamente para empujar el balón y convertir su primer gol con la camiseta azulgrana en este torneo.

⚽️¡APARECIÓ EL PIRATA! El segundo de Cerro Porteño lo convirtió Pablo Vegetti.



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En el complemento, Ariel Holan movió el banco y encontró respuestas. A la hora de juego, Jorge Morel coronó su gran actuación con un potente remate desde fuera del área que se clavó en el ángulo para firmar el 3-0 y su doblete personal.

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⚽️LE ROMPIÓ EL ARCO. Jorge Morel remató, convirtió y festejó el tercero del Ciclón. ¡Doblete del mediocampista!



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Con el resultado asegurado, el entrenador azulgrana aprovechó para administrar cargas y dar ingreso al juvenil Carlos Franco, sumando minutos para cumplir con la reglamentación de la bolsa de minutos.

Sportivo Luqueño apenas inquietó con un remate de Marcelo Ojeda que encontró una buena respuesta de Roffo.

El conjunto dirigido por Hernán Rodrigo López volvió a mostrar un rendimiento muy por debajo de lo esperado y nunca encontró la manera de discutir el resultado.

Las actuaciones de sus delanteros dejaron mucho que desear, la falta de mentalidad y de proponerser ser goleadores a lo mejor no está como objetivo ni de Walter González ni de Marcelo Pérez.

Óscar Ruiz, intentó, pero está lejos de aquel jugador explosivo y con opciones que fue antes. El ingreso de Giovanni Bogado le dio orden pero sin mucha fuerza para el ataque. El único que sí quiso jugar fue el uruguayo Lucas Morales de gran despliegue. El resto, un rendimiento para el olvido.

Cerro Porteño terminó celebrando una victoria que le permite cortar la racha de dos derrotas consecutivas, recuperar la confianza y llegar con otro ánimo a los compromisos que se avecinan, especialmente el decisivo duelo internacional frente a Palmeiras por la Copa Libertadores.