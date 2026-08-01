Cerro Porteño vs. Luqueño: tercera fecha del Clausura 2026 en vivo

El “Ciclón”, obligado a despertar

El clima en el campamento azulgrana no admite margen de error. El equipo comandado por Ariel Holan firmó un inicio de torneo para el olvido, encadenando dos derrotas consecutivas por 2-1 frente a Sportivo Trinidense y Sportivo 2 de Mayo.

Este arranque en falso encendió las alarmas de manera prematura en Barrio Obrero, donde el título local se convirtió en una exigencia innegociable tras el sinsabor de haber quedado con las manos vacías en la primera mitad del año. La hinchada exige una reacción inmediata y el margen de paciencia comienza a agotarse.

El “Chanchón” busca recuperar la brújula

Del otro lado del terreno de juego aparecera un Sportivo Luqueño que tampoco atraviesa su mejor momento. El Auriazul ilusionó a su gente en el debut con un triunfo aguerrido ante Guaraní, pero la dura caída por 4-1 frente a Sportivo Trinidense frenó en seco su impulso y dejó al descubierto flaquezas defensivas preocupantes.

Con la permanencia en la máxima categoría como el gran objetivo institucional de la temporada, el conjunto dirigido por Hermán Rodrigo López necesita imperiosamente rescatar puntos en condición de visitante para alejarse de la siempre temida zona roja de la tabla de promedios.

Cerro Porteño vs. Luqueño: tercera fecha del Clausura en vivo

17:30 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador de Cerro Porteño, Ariel Holan presentará el siguiente equipo para recibir a Sportivo Luqueño: Manuel Roffo; Alexis Cañete, Gustavo Velázquez y Matías Pérez; Fabricio Domínguez Huertas, Jorge Morel, Robert Piris da Motta y Blas Riveros; Cecilio Domínguez, Pablo Vegetti y Jonatan Torres. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

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17:30 Sportivo Luqueño, con once definido

El conductor del Sportivo Luqueño, Hernán Rodrigo López, anuncia el siguiente once para visitar a Cerro Porteño: Nicolás Campisi; Santiago Ocampos, Miguel Barreto, Ángel Brizuela y Áxel Balbuena; Lucas Morales, Aldo Maíz, Samuel Beltrán y Lautaro Comas; Óscar Ruiz y Walter González. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

Cerro Porteño recibe a Luqueño bajo presión máxima en La Nueva Olla

La tercera fecha del torneo Clausura 2026 enciende motores este sábado con un duelo de necesitados en Barrio Obrero. Cerro Porteño, obligado a levantar cabeza tras un arranque en falso, recibe desde las 18:30 a un también necesitado Sportivo Luqueño en el estadio La Nueva Olla.

Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Cerro Porteño enfrenta a Sportivo Luqueño por la fecha 3 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Cerro Porteño jugará en horario matinal frente a Sportivo San Lorenzo

El Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol oficializó este viernes el calendario para las fechas 4 y 5 del torneo Clausura 2026. Entre las novedades principales, destaca que Cerro Porteño jugará em horario matinal el duelo por la quinta ronda.

El fútbol paraguayo supera a Ligas top de Europa en tiempo efectivo de juego

Un informe de la APF basado en estadísticas de Opta revela que el campeonato Clausura del fútbol paraguayo promedia más de 57 minutos de pelota en movimiento por partido, superando a ligas de primer nivel como la Bundesliga de Alemania, LaLiga de España y la Serie A de Italia.

Blas Reguera habló de los fichajes: “Estamos convencidos de que van a sumar mucho al club”

El inicio del torneo Clausura encendió las alarmas en Barrio Obrero. Con dos derrotas en igual cantidad de presentaciones, las críticas de la parcialidad azulgrana empezaron a apuntar en parte a las incorporaciones que llegaron para reforzar el plantel de cara al segundo semestre de la temporada.