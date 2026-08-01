Fútbol
01 de agosto de 2026 a la - 18:30

Cerro Porteño vs. Luqueño: tercera fecha del Clausura 2026 en vivo

La tercera fecha del Torneo Clausura 2026 continúa en Barrio Obrero con un choque de urgidos. Cerro Porteño, con un arranque en falso que dejó más dudas que certezas, recibe desde las 18:30 a un Sportivo Luqueño que también llega golpeado y con la necesidad imperiosa de sumar en el estadio La Nueva Olla.

Por ABC Color

El “Ciclón”, obligado a despertar

El clima en el campamento azulgrana no admite margen de error. El equipo comandado por Ariel Holan firmó un inicio de torneo para el olvido, encadenando dos derrotas consecutivas por 2-1 frente a Sportivo Trinidense y Sportivo 2 de Mayo.

Este arranque en falso encendió las alarmas de manera prematura en Barrio Obrero, donde el título local se convirtió en una exigencia innegociable tras el sinsabor de haber quedado con las manos vacías en la primera mitad del año. La hinchada exige una reacción inmediata y el margen de paciencia comienza a agotarse.

El “Chanchón” busca recuperar la brújula

Del otro lado del terreno de juego aparecera un Sportivo Luqueño que tampoco atraviesa su mejor momento. El Auriazul ilusionó a su gente en el debut con un triunfo aguerrido ante Guaraní, pero la dura caída por 4-1 frente a Sportivo Trinidense frenó en seco su impulso y dejó al descubierto flaquezas defensivas preocupantes.

Con la permanencia en la máxima categoría como el gran objetivo institucional de la temporada, el conjunto dirigido por Hermán Rodrigo López necesita imperiosamente rescatar puntos en condición de visitante para alejarse de la siempre temida zona roja de la tabla de promedios.

Cerro Porteño vs. Luqueño: tercera fecha del Clausura en vivo

17:30 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador de Cerro Porteño, Ariel Holan presentará el siguiente equipo para recibir a Sportivo Luqueño: Manuel Roffo; Alexis Cañete, Gustavo Velázquez y Matías Pérez; Fabricio Domínguez Huertas, Jorge Morel, Robert Piris da Motta y Blas Riveros; Cecilio Domínguez, Pablo Vegetti y Jonatan Torres. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

17:30 Sportivo Luqueño, con once definido

El conductor del Sportivo Luqueño, Hernán Rodrigo López, anuncia el siguiente once para visitar a Cerro Porteño: Nicolás Campisi; Santiago Ocampos, Miguel Barreto, Ángel Brizuela y Áxel Balbuena; Lucas Morales, Aldo Maíz, Samuel Beltrán y Lautaro Comas; Óscar Ruiz y Walter González. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

Cerro Porteño recibe a Luqueño bajo presión máxima en La Nueva Olla

La tercera fecha del torneo Clausura 2026 enciende motores este sábado con un duelo de necesitados en Barrio Obrero. Cerro Porteño, obligado a levantar cabeza tras un arranque en falso, recibe desde las 18:30 a un también necesitado Sportivo Luqueño en el estadio La Nueva Olla.

El estadio La Nueva Olla albergará el duelo entre Cerro Porteño y Sportivo Luqueño por la tercera fecha del torneo Clausura 2026.
El estadio La Nueva Olla albergará el duelo entre Cerro Porteño y Sportivo Luqueño por la tercera fecha del torneo Clausura 2026.

Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Cerro Porteño enfrenta a Sportivo Luqueño por la fecha 3 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 1 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 1 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Cerro Porteño jugará en horario matinal frente a Sportivo San Lorenzo

El Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol oficializó este viernes el calendario para las fechas 4 y 5 del torneo Clausura 2026. Entre las novedades principales, destaca que Cerro Porteño jugará em horario matinal el duelo por la quinta ronda.

El lateral de Cerro Porteño, Iván Ramírez Segovia celebra el tanto de apertura en el marcador junto a Cecilio Domínguez.
El lateral de Cerro Porteño, Iván Ramírez Segovia celebra el tanto de apertura en el marcador junto a Cecilio Domínguez.

El fútbol paraguayo supera a Ligas top de Europa en tiempo efectivo de juego

Un informe de la APF basado en estadísticas de Opta revela que el campeonato Clausura del fútbol paraguayo promedia más de 57 minutos de pelota en movimiento por partido, superando a ligas de primer nivel como la Bundesliga de Alemania, LaLiga de España y la Serie A de Italia.

El mediocampista del Sportivo Ameliano, Valentín Larralde transporta el esférico ante la marca del volante de Nacional, Roberto Ramírez, en el duelo que contó con mayor minutos de pelota en movimiento en lo que va del torneo Clausura 2026.
El mediocampista del Sportivo Ameliano, Valentín Larralde transporta el esférico ante la marca del volante de Nacional, Roberto Ramírez, en el duelo que contó con mayor minutos de pelota en movimiento en lo que va del torneo Clausura 2026.

Blas Reguera habló de los fichajes: “Estamos convencidos de que van a sumar mucho al club”

El inicio del torneo Clausura encendió las alarmas en Barrio Obrero. Con dos derrotas en igual cantidad de presentaciones, las críticas de la parcialidad azulgrana empezaron a apuntar en parte a las incorporaciones que llegaron para reforzar el plantel de cara al segundo semestre de la temporada.

Blas Reguera, Cerro Porteño
Blas Reguera, Presidente de Cerro Porteño.