Felipe Giménez: “Fue una jornada negra, pero tenemos que levantarnos”

El entrenador de Rubio Ñu, Felipe Giménez, no ocultó su decepción tras la contundente derrota 5-0 frente a Olimpia, aunque consideró que el resultado no refleja el trabajo que venía realizando su equipo en las primeras fechas del torneo Clausura.

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“Fue un paso en falso de todo lo que veníamos construyendo. Habíamos trabajado muy bien el partido durante la semana, sabíamos a quién enfrentábamos, pero nada de lo planificado se vio reflejado, sobre todo en el resultado”, expresó el técnico.

Giménez sostuvo que el desarrollo del encuentro cambió con el primer tanto del Decano, cuando Rubio Ñu todavía tenía controlado el trámite. “Prácticamente la primera llegada de Olimpia terminó en gol. Hasta ese momento el partido estaba controlado y el segundo tanto, justo antes del descanso, terminó golpeándonos mucho en lo anímico”, explicó.

El entrenador calificó la actuación como “una jornada negra” y admitió que el equipo no mostró la imagen que había dejado en las fechas anteriores.

“Hoy se juntó todo: el resultado, la actitud y un rival de mucha jerarquía que aprovechó cada oportunidad. No se vio al equipo lúcido como en los partidos anteriores y eso es algo que debemos analizar profundamente”, señaló.

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A pesar de la goleada, Giménez defendió la propuesta futbolística de su equipo y aseguró que el principal déficit estuvo en la toma de decisiones.

“Construimos mucho juego, proponemos y queremos ser protagonistas, pero este deporte se gana con buenas decisiones tanto en defensa como en ataque. Necesitamos ser más contundentes arriba y mucho más sólidos atrás”, afirmó.

Pensando en la lucha por la permanencia, el entrenador apeló a la experiencia de su plantel para superar el difícil momento.

“Rubio Ñu depende de Rubio Ñu. Quedan muchos puntos en disputa y necesitamos tener el carácter y la personalidad para salir de esta situación. Estas derrotas golpean, pero también dejan enseñanzas y tenemos que demostrar que somos capaces de reaccionar”, concluyó.