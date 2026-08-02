Precios de combustibles: emblemas privados concretan la cuarta suba del año

Los emblemas privados de Paraguay concretaron este fin de semana la cuarta suba de los precios de los combustibles en lo que va del 2026. El incremento responde al encarecimiento internacional de los carburantes, debido a las crecientes tensiones en Medio Oriente, debido a la guerra que sigue vigente.

Los nuevos valores comenzaron a regir desde el sábado último en Petrobras y desde este lunes 3 de agosto en Shell, Energy y Tega Oil. Petromax ya había anunciado el ajuste el 30 de julio, aunque los nuevos precios comenzaron a aplicarse durante el fin de semana. Otros emblemas, como Copetrol, Petrochaco, Petrosur, Fuelpar, Ecop y Copeg, también estarían informando los nuevos valores a sus operadores.

El incremento es de entre G. 500 y 600 por litro en las tres naftas y en el diésel premium, y de G. 490 en el diésel común tipo III, el combustible que mueve gran parte de la economía del país, según comunicaron los emblemas a sus operadores.

La suba se produce luego de una reducción aplicada en junio, cuando las distribuidoras privadas acercaron sus precios a los de la estatal Petropar, que por ahora continúa analizando sus cotizaciones.

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Precios de combustibles: así quedaron los precios en los emblemas privados

Tras los aumentos, los precios quedaron de la siguiente manera en la mayoría de los servicentros: la nafta común (88/89 octanos) pasó a G. 7.190 por litro; la nafta intermedia (93 octanos), a G. 7.690; el diésel tipo III o común, a G. 8.690; y el diésel tipo I o premium, a G. 10.600 por litro.

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Las diferencias entre los emblemas son mínimas. Tega Oil, por ejemplo, comercializa la nafta común a G. 7.290 y el diésel tipo III a G. 8.780, mientras que Petromax ofrece este último combustible a G. 8.800 por litro.

Competencia agresiva en la nafta súper

Donde sí se observa una marcada competencia por el bolsillo del automovilista es en la nafta súper (96/97 octanos). Shell posicionó su producto en G. 9.240 por litro, apenas G. 50 por debajo de Petrobras, que la comercializa a G. 9.290.

Sin embargo, otros emblemas optaron por utilizar este combustible como estrategia comercial para captar clientes, ofreciendo precios sensiblemente inferiores. Tega Oil la vende a G. 9.140, Petromax a G. 9.090 y Energy a G. 9.040, lo que representa una diferencia de hasta G. 200 por litro respecto al valor más alto del mercado.

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En cuanto al diésel tipo I, el precio de Shell es de G. 10.600 por litro, valor que también mantienen Petrobras y Energy. En contraste, Petromax lo comercializa a G. 10.700 y Tega Oil a G. 10.790.

Petropar mantiene precios más bajos

Con este nuevo reajuste en el sector privado, la atención se centra ahora en Petropar, que por el momento mantiene precios entre G. 500 y G. 700 por litro por debajo de los principales emblemas privados.

La diferencia se observa especialmente en el diésel común, cuyo precio en la estatal permanece desde el 1 de julio en G. 7.990 por litro, mientras que en los servicentros privados el valor promedio alcanza G. 8.690, una brecha de G. 700 por litro.

Un escenario similar se registra en las naftas. La nafta 97 de Petropar se comercializa a G. 8.540 por litro, frente a los G. 9.240 que cuesta, en promedio, la nafta súper en los emblemas privados tras los últimos reajustes. En los segmentos intermedio y económico, la nafta 93 (G. 7.190) y la nafta 88 (G. 6.690) mantienen una diferencia de G. 500 por litro respecto a los valores promedio del sector privado.

El presidente de Petropar, William Wilka, explicó a ABC que las cotizaciones internacionales continúan en niveles históricamente elevados y con una fuerte volatilidad.

“La cotización está en picos máximos. Hay mucha volatilidad e incertidumbre en el mundo; no baja de los US$ 1.000 por metro cúbico. Nosotros seguimos siendo los más baratos del mercado y seguimos evaluando y aguantando”, afirmó.

No obstante, el titular de la estatal evitó responder hasta cuándo Petropar tendrá margen financiero para sostener los actuales precios sin aplicar un reajuste.

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Por qué vuelven a subir los combustibles

El encarecimiento de los combustibles responde principalmente al escenario internacional. Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, debido a la guerra que tiene como eje central a EEUU, Israel e Irán, continúan afectando el comercio mundial de hidrocarburos, elevando tanto las cotizaciones del petróleo como las de los combustibles refinados.

Si bien Paraguay no importa carburantes directamente desde las zonas en conflicto, adquiere combustibles tomando como referencia los precios internacionales, por lo que termina absorbiendo el impacto de la incertidumbre global. A ello se suma el encarecimiento del transporte marítimo, de los seguros internacionales y de otros costos logísticos, factores que elevan aún más el costo final de importación.

Otro componente que actualmente presiona sobre el mercado es el denominado “premio”, un sobreprecio que los compradores deben pagar por encima de la cotización internacional para asegurarse el abastecimiento de combustible. Semanas atrás este indicador había comenzado a disminuir, pero posteriormente volvió a incrementarse junto con el resto de los costos internacionales.

Especialistas del sector explican que una eventual reducción de las cotizaciones internacionales no se trasladaría de inmediato al mercado paraguayo. Para volver a los niveles observados a finales de febrero sería necesario que el precio internacional descendiera hasta aproximadamente US$ 2,50 por galón y permaneciera en ese nivel durante al menos uno o dos meses. Actualmente, las cotizaciones vuelven a ubicarse por encima de los US$ 4 por galón, muy lejos de los valores registrados durante la breve corrección observada en junio (US$ 3,2 por galón).