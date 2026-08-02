Emotivo gesto de una paraguaya residente en Barcelona: donó una imagen de la Virgen de las Mercedes a la Basílica de Caacupé

Petrona Quiñónez Flor regresó al Paraguay luego de seis años y contó que uno de sus mayores deseos era volver a visitar a la Virgen de Caacupé, de quien es una ferviente devota. Visiblemente emocionada, expresó su alegría por poder regresar a su tierra y dejar este presente en el principal templo mariano del país.

Petrona relató que en Barcelona existe una numerosa comunidad paraguaya que mantiene viva su fe y sus tradiciones, pese a la distancia. Señaló que la devoción a la Virgen de Caacupé sigue acompañando espiritualmente a muchos compatriotas.

Además de su amor por la Virgen de Caacupé, Petrona es devota de la Virgen de las Mercedes, cuya advocación aboga por los afligidos y por quienes necesitan alcanzar la libertad, tanto en el ámbito personal como espiritual. Por ello, decidió obsequiar esta imagen como un símbolo de fe, esperanza y consuelo.

La imagen fue entregada al obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, quien recibió con gratitud el presente.

La imagen será incorporada al museo ubicado en la planta baja de la Basílica Santuario, donde podrá ser apreciada por los miles de peregrinos que visitan el principal templo mariano del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Petrona recordó que pudo conseguir la imagen gracias al apoyo del padre Fermín Delgado, rector de la Basílica de la Merced de Barcelona, quien colaboró para hacer posible este regalo cargado de significado.

Lea más: Vacaciones de invierno: Cordillera ofrece historia, naturaleza y gastronomía para disfrutar en familia

Fe y devoción

“Es un sueño cumplido poder traer esta imagen a mi tierra y dejarla junto a la Virgen de Caacupé. Mi oración es para que la fe siga fortaleciendo a los paraguayos, estén donde estén”, expresó con emoción Petrona Quiñónez.

Con el corazón lleno de gratitud, reiteró que esta donación representa una forma de mantener vivo el vínculo con su país, sus tradiciones y la devoción mariana que la acompañó durante toda su vida. Para ella, entregar la imagen de la Virgen de las Mercedes a la Basílica de Caacupé es una manera de compartir su fe con toda la comunidad de fieles.

La figura sacra llega como un símbolo de esperanza y consuelo, abogando por quienes atraviesan momentos de aflicción y por aquellos que necesitan encontrar libertad en lo personal y espiritual. Petrona destacó que su deseo es que todos quienes se acerquen puedan sentir un mensaje de amor, fortaleza y acompañamiento en sus oraciones.

Lea más: La Virgen de Caacupé: la fe que nació del corazón guaraní y hoy une a todo un pueblo