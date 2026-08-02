Vitamina Sánchez elogia el debut de Tim Payne y destaca el gesto hacia Raúl Cáceres

Uno de los protagonistas de la tarde fue Tim Payne, quien debutó con la camiseta de Olimpia y marcó uno de los goles de la goleada sobre Rubio Ñu.

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Pablo Sánchez reveló que el cuerpo técnico analizó la posibilidad de incluir al neozelandés desde el inicio, aunque finalmente optó por llevarlo de manera gradual.

“Hablamos sobre la posibilidad de que juegue de entrada, pero entendíamos que, después del mal comienzo del equipo, iba a ser una carga importante ponerle esa responsabilidad”, explicó.

Por ese motivo, mantuvo como titular a Raúl Cáceres, a quien elogió por su experiencia. “Raúl tiene mucho oficio, conoce el fútbol paraguayo y conoce Olimpia. Creíamos que era el indicado para arrancar”, comentó.

El entrenador celebró que Payne haya tenido un estreno soñado. “Fue un buen momento para que pudiera debutar, que la gente lo disfrutara e incluso pudiera marcar un gol. Es un muy buen jugador y una gran persona. Ojalá nos aporte mucho fútbol y más goles”, indicó.

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Sánchez también destacó la actitud de los hinchas, que aplaudieron a Raúl Cáceres cuando dejó el campo. “Quiero felicitar a la gente por el aplauso que le brindó a Raúl. Se lo recontra merece, es un campeón. Entiendo toda la expectativa que genera Tim, pero ese reconocimiento a Raúl me pareció espectacular”, manifestó.