Axel Galeano, de San Lorenzo a Grecia

El extremo izquierdo Axel Fernando Galeano Duarte, de 19 años, da un importante salto en su carrera, iniciado profesionalmente en el Sportivo San Lorenzo.
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El futbolista fue clave para el ascenso en 2025 del Rayadito de la División Intermedia al círculo privilegiado de nuestro balompié.
El ofensivo disputó 20 partidos y anotó tres goles en la primera parte de la presente temporada. Sus anotaciones se dieron contra Luqueño (empate 1-1), Recoleta (derrota por 4-2) y Trinidense (caída por 2-1).
Axel militará en el PAOK Salónica de Grecia, que registra cuatro títulos de Superliga (1976, 1985, 2019 y 2024) y ocho coronas de la Copa de Grecia.
“Es un gran paso para mi carrera”, expresó el atleta al Cardinal Deportivo, indicando que su sueño es “jugar con la selección en el Mundial 2030”.
“El PAOK va a jugar la Europa League. Estoy muy feliz”, indicó Galeano, el chico de la Fracción Don Luis de la compañía 18 Loma Barrero, Capiatá.