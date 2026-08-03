Recoleta FC vs. Nacional: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Recoleta FC y Nacional cierran hoy la fecha 3 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo.
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El Canario de Jorge González, y la Academia de Víctor Bernay juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio Ricardo Grégor del barrio Campo Grande en la ciudad de Asunción con arbitraje de Derlis Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Recoleta FC vs. Nacional: ¿A qué hora es hoy el partido?
Paraguay: 18:30 horas
Argentina: 18:30 horas
Brasil: 18:30 horas
Uruguay: 18:30 horas
Chile: 17:30 horas
Ecuador: 16:30 horas
Colombia: 16:30 horas
Perú: 16:30 horas
Venezuela: 17:30 horas
Bolivia: 17:30 horas
El Salvador: 15:30 horas
México: 15:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas
Estados Unidos - Este: 17:30 horas
Inglaterra: 22:30 horas
España: 23:30 horas
Bélgica: 23:30 horas
Marruecos: 22:30 horas
Sudáfrica: 23:30 horas
Recoleta FC vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Recoleta FC vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Tigo Sports Paraguay
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