Fútbol
03 de agosto de 2026 a la - 08:56

Recoleta FC vs. Nacional: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Allan Wlk (29), jugador de Recoleta FC, celebra un gol frente a Cerro Porteño, festeja un gol de penal en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Recoleta FC recibe a Nacional hoy en cierre de la fecha 3 del torneo Clausura 2026.Fernando Romero, ABC Color

Recoleta FC recibe a Nacional hoy en cierre de la fecha 3 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Recoleta FC y Nacional cierran hoy la fecha 3 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo.

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El Canario de Jorge González, y la Academia de Víctor Bernay juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio Ricardo Grégor del barrio Campo Grande en la ciudad de Asunción con arbitraje de Derlis Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Antecedentes: Recoleta FC vs. Nacional.
Antecedentes: Recoleta FC vs. Nacional.

Recoleta FC vs. Nacional: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Recoleta FC y Nacional por la tercera ronda del torneo Clausura 2026.
Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Recoleta FC y Nacional por la tercera ronda del torneo Clausura 2026.

Recoleta FC vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Recoleta FC vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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