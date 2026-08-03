Trinidense, la Cruz amarilla que resplandece en la cima del Clausura

Para describir la actualidad, nada mejor que la frase “la tabla no miente”. Por un lado Trinidense, sorprendente líder del Clausura 2026 con cosecha perfecta. Por el otro, San Lorenzo, último y virtualmente descendido. Los auriazules, con un rendimiento hasta “económico”, se impusieron por 3-0.

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El espectáculo no tomó vuelo porque el Cruz amarilla llegó al gol con tanta facilidad que después se dedicó a controlar el juego. Dio la sensación que se se proponía, podía haber ido al descanso con una diferencia mayor.

La anotación llegó tras el cobro de un tiro de esquina de Luis de la Cruz para el cabezazo de Clementino González. Error en la marca de Teodoro Paredes y del portero Luis Franco, que amagó con salir, se quedó y en medio de la duda tuvo que recoger la pelota dentro de su arco.

La propuesta del Rayadito fue pobre en materia ofensiva. Le daba para cortar los avances del rival y al momento de manejar el balón, no tuvo profundidad.

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En toda la etapa inicial no generó una sola oportunidad de riesgo frente al uruguayo Matías Dufour, quien se pasó haciendo algunos estiramientos para mantenerse en movimiento.

En las estadísticas, claramente este partido no ocupará los primeros puestos en tiempo jugador. Es cierto, la pelota circuló permanentemente, pero con una lentitud por momentos desesperante. Influyó el calor, aunque todo tiene que ver con la predisposición de los atletas.

San Lorenzo demostró otra actitud en la complementaria, se volvió más competitivo y si bien le costó llegar al área auriazul, buscó la igualdad con remates de media distancia.

Pese a su regulada, “Triqui” tuvo una brillante ocasión para anotar mediante Tobías Morínigo, cuyo disparo salió al aire. En la réplica, Cristian Colmán tuvo una clara oportunidad, pero su definición fue bloqueada por Dufour.

Clementino tuvo su doblete, nuevamente por la vía aérea, pero su frentazo fue desviado por Franco, cuya valla estuvo en riesgo poco después en una acción malograda de forma poco creíble por Nicolás Maná.

El tanto local tranquilizador llegó mediante un disparo de Luis Abreu desviado en Teodoro Paredes y que descolocó al guardameta.

Abreu configuró la goleada en una gran maniobra personal, en momentos en que Trinidense, más entero físicamente, se mostraba dominante.

En medio de lo positivo del triunfo de Trinidense, el aspecto negativo fue la expulsión del capitán Bruno Valdez por juego brusco grave contra Juan Jesús Salcedo.

Detalles del enfrentamiento

Estadio: Martín Torres. Árbitro: David Ojeda. Asistentes: Guido Miranda y José Mercado. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: José Natanael Méndez. AVAR: Nancy Fernández.

Trinidense: Matías Dufour; César Benítez, Bruno Valdez, Agustín da Silveira y Sergio Mendoza; Luis de la Cruz (59’ Luis Abreu), Nelson Gauto, Gustavo Viera (70’ Jorge Marcelino) y Tobías Morínigo (70’ Alan Cano); Tomás Rayer (59’ Nicolás Maná) y Clementino González (83’ Óscar Giménez). D.T.: José Gabriel Arrúa.

San Lorenzo: Luis Franco; Maximiliano García (87’ Matías Agüero), Luis F. Cáceres, Teodoro Paredes y Alexis Doldán; Héctor Villamayor (ST Rodrigo Amarilla), Franco Aragón (67’ Pablo Gerzel), Bruno Piñatares e Iván Torres (85’ Juan Jesús Salcedo); Cristian Colmán y Marcelo Ferreira (ST José Alfredo Barrios). D.T.: Troadio Duarte.

Goles: 11’ Clementino González, 79’ y 81’ Luis Abreu (T). Amonestado: 87’ Luis Cáceres (SL). Expulsado: 88’ Bruno Valdez (T), con roja directa. Tiros de esquina: Trinidense 2 (ambos en el PT)-San Lorenzo 4 (2). Recaudación: 2.700.000 guaraníes, por 530 ingresantes (96 pagantes).