Rubio Ñu vs. Recoleta FC: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Rubio Ñu y Recoleta FC disputan hoy el primer partido de la fecha 4 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Albiverde de Felipe Giménez y el Canario de Jorge González, que el martes enfrenta a Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026, juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio La Arboleda de la ciudad de Asunción. Dirige Mario Díaz de Vivar con VAR de Juan Gabriel Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Rubio Ñu vs. Recoleta FC: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

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Chile: 17:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Rubio Ñu vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

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Rubio Ñu vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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