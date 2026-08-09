Nacional vs. Guaraní: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Nacional y Guaraní disputan hoy el partido de la fecha 4 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. La Academia de Víctor Bernay y el Aborigen de Ariel Galeano juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Nacional vs. Guaraní ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

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Chile: 17:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Nacional vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

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