Fútbol
09 de agosto de 2026 a la - 01:00

Nacional vs. Guaraní, duelo estelar de la jornada dominical

Estadio Arsenio Erico, sede del partido entre Nacional y Guaraní.
Estadio Arsenio Erico, sede del partido entre Nacional y Guaraní.

Nacional y Guaraní protagonizarán el partido más atractivo de la jornada dominical en la continuidad de la cuarta ronda del campeonato Clausura 2026.

Por ABC Color

El estadio Arsenio Erico, ubicado en el capitalino Barrio Obrero, recibirá el partido entre Nacional y Guaraní, fijado para las 18:30, por la cuarta fecha del torneo Clausura 2026.

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La Academia viene de perder contra Recoleta FC por 3-2, mientras que el Cacique de vencer por 2-1 a Libertad. Si el conjunto aurinegro triunfa, dará alcance en la punta a Trinidense, que juega el lunes contra Libertad.

Un choque más que atractivo. Los tricolores, al mando del entrenador argentino Víctor Bernay, intentarán imponer su condición de local frente al Cacique, que busca su identidad futbolística bajo la orientación de Ariel Galeano.

Antecedentes: Nacional vs. Guaraní
Antecedentes: Nacional vs. Guaraní

En el torneo Apertura se dio un empate de 1-1 en la rueda inicial, con goles del veterano Roque Santa Cruz, para Nacional, y de Richar Torales, quien al cabo del torneo dejó la Toldería y regresó a Ameliano.

En la rueda de las revanchas, la Academia salió airosa por 1-0, mediante la conversión de Hugo Adrián Benítez.

El espectáculo contará con la dirección arbitral del mundialista Juan Gabriel Benítez, candidato a conducir el clásico de la sexta ronda entre Cerro Porteño y Olimpia.

Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Nacional y Guaraní en el estadio Arsenio Erico.
Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Nacional y Guaraní en el estadio Arsenio Erico.