Nacional vs. Guaraní, duelo estelar de la jornada dominical

El estadio Arsenio Erico, ubicado en el capitalino Barrio Obrero, recibirá el partido entre Nacional y Guaraní, fijado para las 18:30, por la cuarta fecha del torneo Clausura 2026.

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La Academia viene de perder contra Recoleta FC por 3-2, mientras que el Cacique de vencer por 2-1 a Libertad. Si el conjunto aurinegro triunfa, dará alcance en la punta a Trinidense, que juega el lunes contra Libertad.

Un choque más que atractivo. Los tricolores, al mando del entrenador argentino Víctor Bernay, intentarán imponer su condición de local frente al Cacique, que busca su identidad futbolística bajo la orientación de Ariel Galeano.

En el torneo Apertura se dio un empate de 1-1 en la rueda inicial, con goles del veterano Roque Santa Cruz, para Nacional, y de Richar Torales, quien al cabo del torneo dejó la Toldería y regresó a Ameliano.

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En la rueda de las revanchas, la Academia salió airosa por 1-0, mediante la conversión de Hugo Adrián Benítez.

El espectáculo contará con la dirección arbitral del mundialista Juan Gabriel Benítez, candidato a conducir el clásico de la sexta ronda entre Cerro Porteño y Olimpia.