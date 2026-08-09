Nacional y Guaraní firman un pálido empate en La Visera

En el primer tiempo, Nacional asumió el protagonismo. Como local, mostró mayor iniciativa para abrir el marcador ante un Guaraní replegado, que apostó sus opciones ofensivas al talento de Fernando Fernández y Maximiliano Añasco. Sin embargo, ambos atacantes pasaron desapercibidos y tuvieron un contacto prácticamente nulo con el balón.

Lea más: Sportivo Luqueño celebra con triunfo en San Lorenzo y respira en lucha por la permanencia

Aunque la Academia buscó adueñarse del trámite, le costó generar peligro real en el arco de Gaspar Servio. Esto se debió, en gran parte, a la imprecisión de Orlando Gaona Lugo, habitual carta de desequilibrio por la banda derecha pero sin una tarde lúcida. En Guaraní, ante la desconexión de sus delanteros, fue Diego Fernández quien intentó tomar las riendas e inquietar en ataque.

Cerca del final del primer tiempo, el local generó su jugada más clara mediante una gran acción colectiva: Fabrizio Jara rompió líneas y envió un centro desde la izquierda al primer palo; ahí apareció Gaona Lugo, quien se posicionó como centrodelantero para arrastrar la marca de Miguel Jacquet, permitiendo que Hugo Adrián Benítez quede solo con el panorama para definier de primera. Sin embargo, Gaspar Servio reaccionó de manera providencial tirándose a su izquierda y desviando el balón con un manotazo abajo.

La etapa complementaria ofreció un trámite más parejo, al menos hasta el último cuarto de hora. Sin embargo, el partido continuó careciendo de emociones en las áreas. La creatividad fue la gran ausente en los metros finales y, pese a las variantes de los entrenadores para refrescar el ataque, ninguno logró encontrar la llave para romper el cero en La Visera.

NADA PARA NADIE EN BARRIO OBRERO



🤝Nacional y Guaraní empataron 0-0 en el Arsenio Erico y repartieron puntos en el cierre del domingo.#ClausuraAPF2026 pic.twitter.com/0wJieOqjjh — Tigo Sports (@TigoSportsPY) August 9, 2026

En el tramo final, el conjunto tricolor retomó el control del juego y logró asestar lo que parecía el gol de la victoria: Hugo Adrián Benítez sacó un remate cruzado que Gaspar Servio desvió con lo justo; el rebote le quedó a Josué Colmán, quien metió el frentazo sobre la línea antes del esfuerzo del portero por reaccionar. Sin embargo, el festejo local fue ahogado desde el VAR, que detectó un fuera de juego previo y anuló la conquista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ya en el primer minuto de adición, Nacional volvió a tener la oportunidad de dejar los tres puntos en casa. Una gran combinación por la derecha entre Alejandro Samudio y Richard Prieto culminó en un centro atrás rasante de este último. El pase descolocó a la zaga aurinegra y dejó de cara al gol a Ignacio Bailone, quien definió de primera pero con su pie menos hábil —la derecha—, enviando su disparo por encima del travesaño.