Goles paraguayos en el fútbol boliviano

El puntero Always Ready se impuso de visitante sobre GV San José por 3-2, en un partido en el que los paraguayos Walter Araújo y Alex Albino Cáceres marcaron para los orureños.

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Araújo, volante ofensivo de 30 años, marcó al minuto 4. Formado en Sol de América, militó igualmente en Trinidense, Trujillanos y Metropolitanos de Venezuela, Sportivo Luqueño, River Plate (el Kelito), hasta retornar nuevamente al Metropolitanos. Con la V azulada de Bolivia lleva 2 tantos en 12 cotejos.

🏆 Liga Profesional - Fecha 14



▶️ Always Ready venció de visita 3-2 a GV San José.



⚽ Jesús Maraude, Carmelo Algarañaz y Fernando Saucedo anotaron para los dirigidos por Mauricio Soria.



⚽ Los paraguayos Walter Araujo y Alex Cáceres marcaron para el local



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Alex Cáceres (30) anotó al minuto 62. Su carrera comprende los clubes Guaraní, Independiente de Campo Grande, General Díaz, San Lorenzo, Guaireña, Sol de América, Encarnación FC, Jorge Wilstermann y San José, con el que lleva 14 cotejos y 5 conversiones.

Always Ready lidera la competencia en el vecino país, con 33 puntos. En segunda línea se encuentran Bolívar y The Strongest, con 27. El GV San José ocupa el puesto 14 (entre 16), con 12 unidades.