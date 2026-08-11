La Dirección de Árbitros y la clásica “correcta decisión” en las acciones reclamadas por Olimpia

Para el organismo arbitral, todas las determinaciones tomadas por el juez David Ojeda y su equipo tecnológico en las jugadas principales fueron correctas. No obstante, el informe dejó una llamativa autocrítica al reconocer que sí existieron errores de concepto en faltas menores que se escaparon a lo largo de los noventa minutos.

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La patada de César Ramírez: ¿Amarilla o roja?

Una de las jugadas más reclamadas por el franjeado fue la fuerte entrada de César Ramírez sobre Pedro Zarza. Desde la Dirección explicaron los motivos por los cuales el juez principal optó únicamente por la tarjeta amarilla: “Durante un ataque dos jugadores disputan, el jugador de Olimpia cae y el árbitro sanciona con tiro libre directo y amonesta al jugador infractor. En la repetición se observa que el defensor de 2 de Mayo, en su intento de jugar el balón, llega tarde y patea con el empeño a su adversario en la suela del calzado y, encontrándose los pies del mismo en el aire, disminuye la fuerza del contacto y el riesgo de lesión. Estas consideraciones configuran la acción como temeraria, por lo que es correcta la decisión de amonestar por juego temerario”.

El gol del Sportivo 2 de Mayo y la supuesta falta previa

Olimpia también cuestionó con dureza el origen del tanto del cuadro local, alegando una presunta infracción de César Castro sobre Pedro Zarza en la gestación de la jugada. El VAR intervino y la postura oficial despejó las dudas: “Durante una salida del equipo de Olimpia, un balón es disputado y recuperado por el delantero de 2 de Mayo (César Castro), iniciándose así un contraataque, que posterior a varios pases y disputas culminan gol. En el equipo VAR se puede observar que el jugador que recibe el último pase para luego convertir el tanto, se encontraba habilitado. Y durante la recuperación del balón por parte del jugador número 19 de 2 de Mayo, se observa una disputa con el delantero, sin que exista infracción alguna. Gol correctamente concedido”.

El codo arriba de Alexis Villalba y la jugada más caliente

La acción que desató la mayor furia en campamento visitante fue el impacto en el rostro de Alexis Villalba sobre Hugo Sandoval en las adyacencias del área. Para la Dirección de Árbitros, la jugada estuvo exenta de ilegalidad: “En una disputa aérea, sobre los límites del área local, ambos futbolistas saltan con los brazos arriba y es el defensa quien logra jugar el balón. En las imágenes, si bien se aprecia contacto con el brazo del defensor sobre el rostro del delantero, el mismo debe interpretarse como acción de juego al no observarse movimiento adicional ni uso indebido del brazo. Correcta interpretación de no falta no penal”.

El tirón de orejas final

A pesar de respaldar las decisiones capitales del cuerpo arbitral en las jugadas de máxima tensión, el informe cerró con una advertencia sobre el manejo general del encuentro: “Cabe destacar que si bien las decisiones importantes fueron correctas, no se sancionaron varias faltas claras y esto no representa la línea de sanción establecida para este torneo”.

Las acciones polémicas de la fecha