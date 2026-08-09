Los reclamos de Vitamina: “Déjense de joder, no se puede jugar al fútbol”

El dilema del nuevo reglamento y el pedido de reunión con Eber Aquino

El estratega comenzó analizando las directrices implementadas para optimizar el tiempo efectivo de juego, reconociendo el propósito inicial de la norma pero cuestionando cómo se está aplicando en la práctica.

“La calentura tiene más que ver con esto nuevo del reglamento, que la idea claramente —y no lo veo mal— es que se jueguen más minutos. Y me parece excelente que se apuren los laterales, que se apuren los saques de meta, que se le cuente a los arqueros. Y esto, de hecho, me gustaría hablarlo con Eber Aquino en algún momento nuevamente, porque fueron muy claros en explicarnos el reglamento: el tema de cuando un jugador se demora un minuto afuera, el tiempo que tienen los arqueros para jugar, el tiempo que tienen los jugadores de campo para sacar un lateral”, expresó.

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Jugadas violentas, patadas sin sanción y la sombra del VAR

A medida que avanzaba en su análisis, Sánchez profundizó en las acciones puntuales que desfavorecieron a su equipo, señalando la falta de criterio y la inacción tanto de los jueces en cancha como de la tecnología.

“Ahora, lo de la falta no lo puedo entender; no lo puedo entender, primero y principal, porque se está desvirtuando todo, no se está jugando al fútbol, se están pegando patadas que son peligrosas. Hay una patada a la que le pegan a Pedro que es para roja. Pero no para roja, podemos decir, «pero cerraba uno», no: es para roja por la patada, por el golpe. Y el jugador no le quiso pegar, entiendo que no le quiso pegar, Pedro le mueve la pelota, es roja”, analizó el argentino.

“Entonces, hay cuestiones que claramente no entiendo, nos desfavorecen. Al principio yo pensé que nos iban a favor. Después hay dos faltas a Pedro Zarza que no las cobran, una clara a Brian Romero en el cerquita del córner que no la cobran. Y voy a decir, pueden llegar a ser jugadas que uno puede decir: «Ah, pero son intrascendentes». Sí, pero son jugadas que nos permiten seguir teniendo la posesión, nos permiten tener tiros libres a favor de costado”, cuestionó Vitamina.

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“Entonces, hay una parte que no nos está favoreciendo y sí me gustaría que me la expliquen. Es más, nosotros podemos ir con imágenes, no es que vamos con imágenes: ‘Explícame por qué acá no hay una roja, explícame por qué esto no es falta para ustedes’. Hay un codazo a lo último, a Hugo Sandoval, muy claro, nosotros lo vemos en la repetición. El VAR también está queriendo agilizar, pero vamos a detenernos en algún momento porque, si no, se van a empezar a lastimar los jugadores, y al final lo que nosotros pensábamos que nos podía llegar a favorecer, no nos está favoreciendo”, argumentó.

“Enamorados del Mundial” y la advertencia por la salud del futbolista

Lejos de hablar de un complot, el DT apuntó directamente a una obsesión institucional con los tiempos del fútbol internacional, descuidando el resguardo físico de los protagonistas.

“Claramente no nos pueden decir: “Che, mirá que vamos a dejar pegar”. No existe ese mensaje. Es lo que está pasando igual, pero no solamente con nosotros, con todos. Esto no es algo que le está pasando a Olimpia y hay un complot contra Olimpia, no. Hay una idea de querer jugar más minutos, están enamorados de lo que pasó en el Mundial. Ahora, no se equivoquen: lógrenlo desde otros lugares. Lo que es falta, es falta hace 40 años, hace 10 años y hoy, que están enamorados de esto de querer lograr jugar entre 60 y 65 minutos por partido. Me parece genial, ahora, lo que es falta, es falta hace 40 años y hoy también; entonces tenemos que respetar esas cosas, sobre todo por la salud del futbolista”, recomendó.

Desorientación generalizada y el diálogo con el cuarto árbitro

Para cerrar, Vitamina expuso el desconcierto que se vive dentro del plantel ante el barullo de criterios y reveló una cruda charla que mantuvo al borde de la cancha con el juez asistente.

“Están muy confundidos los árbitros, no hay criterios. Hay un quilombo, tienen un lío con los criterios: te cobran una sí, otra no, una faltita tonta te la cobran, un patadón no te lo cobran. A nosotros nos tienen desorientados y los tienen desorientados a los jugadores. Yo no sé si están esperando que haya un lastimado, que haya una lesión grave. Va a haber una lesión grave en cualquier momento, ojalá me equivoque, va a haber una lesión grave porque se está pegando mucho, están dejando pegar. El jugador se va cebando con esta nueva norma, el jugador se ceba y dice: “Bueno, yo voy, voy con todo y no pasa nada”, criticó el entrenador.

“Entonces, de hecho yo no tengo problema en ir con material de lo que se fue generando en estas primeras fechas del torneo y que me expliquen, para que me pongan las cosas claras y si tienen que asumir un error que me digan: “Sí, acá nos equivocamos, acá nos equivocamos, acá nos equivocamos”. Pero déjense de joder porque si no, no se puede jugar al fútbol”.

“El cuarto me dijo, tenés razón, en la primera que le pegan a Romeo Benítez, me dice, si tenés razón, yo coincido con vos, pero ¿qué querés que haga?, y qué querés que haga, y yo entonces, mirá que no puedo hacer nada, que soy cuarto, y yo qué puedo hacer, no podemos hacer nada, ellos siga, siga, siga, yo no sé si a ellos los califican por cómo arbitran o por la cantidad de minutos que se juegan, da esa sensación, che, si juegan 65 tienen un premio extra, no funciona así el fútbol, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo”.