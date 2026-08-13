Autoridades arbitrales para la quinta ronda del Clausura 2026

Los jueces designados en esta ronda para los partidos de Olimpia y Cerro Porteño quedan automáticamente descartados para el superclásico del próximo domingo 23. Ellos son: Derlis Benítez y Carlos Paul Benítez.
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El más firme candidato a conducir el tercer enfrentamiento entre los grandes de la temporada es Juan Gabriel Benítez, el mundialista.
Las autoridades referiles para la 5ª fecha del segundo certamen liguero del año son:
Viernes 14
Recoleta FC vs. Sportivo 2 de Mayo
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 18:30.
Árbitro: Blas Romero.
Asistentes: Esteban Testta y Juan Mendoza.
Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.
VAR: Fernando López.
AVAR: Christian Sosa.
Sábado 15
Guaraní vs. Rubio Ñu
Estadio: Luis Alfonso Giagni.
Horario: 16:00.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: José Villagra y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Eduardo Cardozo.
Sportivo Trinidense vs. Nacional
Estadio: Martín Torres.
Horario: 18:30.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: José Cuevas y Diego Silva.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Édgar Galeano.
AVAR: Eduardo Britos.
Domingo 16
Cerro Porteño vs. Sportivo San Lorenzo
Estadio: La Nueva Olla.
Horario: 10:00.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Roberto Cañete y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: César Avel Rolón.
VAR: José Rodrigo Armoa.
AVAR: Héctor Balbuena.
Sportivo Luqueño vs. Libertad
Estadio: Luis Salinas.
Horario: 16:00.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: Julio Aranda y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Milciades Saldívar.
Olimpia vs. Sportivo Ameliano
Estadio: Defensores del Chaco.
Horario: 18:30.
Árbitro: Carlos Paul Benítez.
Asistentes: Eduardo Britos y José Mercado.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: José Natanael Méndez.
AVAR: José Cuevas.