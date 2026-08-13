Autoridades arbitrales para la quinta ronda del Clausura 2026

Los jueces designados en esta ronda para los partidos de Olimpia y Cerro Porteño quedan automáticamente descartados para el superclásico del próximo domingo 23. Ellos son: Derlis Benítez y Carlos Paul Benítez.

Lea más: Remo presenta al paraguayo Antonio Galeano

El más firme candidato a conducir el tercer enfrentamiento entre los grandes de la temporada es Juan Gabriel Benítez, el mundialista.

Las autoridades referiles para la 5ª fecha del segundo certamen liguero del año son:

Viernes 14

Recoleta FC vs. Sportivo 2 de Mayo

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 18:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Esteban Testta y Juan Mendoza.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Christian Sosa.

Sábado 15

Guaraní vs. Rubio Ñu

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 16:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: José Villagra y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Sportivo Trinidense vs. Nacional

Estadio: Martín Torres.

Horario: 18:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: José Cuevas y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Eduardo Britos.

Domingo 16

Cerro Porteño vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: La Nueva Olla.

Horario: 10:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: José Rodrigo Armoa.

AVAR: Héctor Balbuena.

Sportivo Luqueño vs. Libertad

Estadio: Luis Salinas.

Horario: 16:00.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Julio Aranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Milciades Saldívar.

Olimpia vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Defensores del Chaco.

Horario: 18:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Eduardo Britos y José Mercado.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: José Cuevas.