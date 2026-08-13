Remo presenta al paraguayo Antonio Galeano

“¡Seja bem-vindo, Galeano!”, posteó el Remo con las fotos del paraguayo Antonio Javier Galeano Ferreira, de 28 años, surgido en Rubio Ñu.

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El gran mérito del volante ofensivo guaraní es continuar en el máximo nivel del Brasileirão, considerado el torneo más competitivo del continente y el segundo del mundo, solo por debajo de la Premier League inglesa.

Toño llega al Remo, club de la ciudad de Belém (estado de Pará), que se encuentra en el puesto 19 del campeonato nacional brasileño, solo por encima del Chapecoense y que tiene como objetivo la permanencia en la categoría.

Anteriormente, Galeano vistió la casaca del paulista Mirassol, con el que totalizó 22 presentaciones. El atleta militó en las formativas y en la Primera del São Paulo, luego vino a Cerro Porteño, pasó a Nacional de Montevideo, desde donde regresó a Brasil en 2025. Ese año defendió los colores del Ceará de Fortaleza, con el que acumuló 57 encuentros y marcó 12 goles.