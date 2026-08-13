Aplazan jornada del fútbol profesional colombiano tras terremoto que afectó al país

“Entendemos que Colombia vive un momento que nos conmueve a todos. Sabemos que, en circunstancias como estas, las prioridades cambian y que lo más importante es acompañar a quienes han perdido tranquilidad, bienes materiales o, en algunos casos, a seres queridos. Como institución y como familia del fútbol colombiano, queremos decirles que no están solos”, señaló la Dimayor en su comunicado fechado en Bogotá.

“El fútbol es parte de Colombia. Está presente en nuestros barrios, en nuestras familias y en nuestras ciudades, y por eso creemos que también puede y debe convertirse en una herramienta de solidaridad, unión y apoyo”, agregó el ente rector del fútbol profesional del país suramericano.

“Por esta razón, consideramos que el fútbol debe continuar en aquellas ciudades y escenarios que no hayan sido afectados por el terremoto y que se encuentren en condiciones adecuadas para desarrollar la actividad deportiva. No lo hacemos de espaldas a la realidad que vive el país, sino precisamente entendiendo que mantener el fútbol activo también significa proteger a miles de personas y familias que dependen económicamente de esta actividad”, añadió la Dimayor.

“Sin embargo, hemos decidido aplazar la programación de todas nuestras competencias del fin de semana. Retomaremos el próximo 19 de agosto con la programación de nuestras distintas competencias, las cuales anunciaremos oportunamente”, aseguró el organismo, que inicialmente había suspendido varios partidos pendientes que se iban a jugar el mismo lunes que se produjo el movimiento telúrico.

Más temprano este mismo jueves, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunciaron la donación conjunta de un millón de dólares para apoyar las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

Los recursos, detalló la Conmebol en un comunicado, se canalizarán a través de la campaña "Colombia, un solo corazón", encabezada por la primera dama de ese país, Ana Lucía Pineda.

Según datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC), desde el gran terremoto del lunes se han registrado más de 160 réplicas en Colombia. De ellas, 12 alcanzaron una magnitud superior a 3,0 y dos superaron los 4,0.

Las autoridades colombianas han contabilizado hasta el momento 265 víctimas mortales por el terremoto, además de 3.494 heridos de diversa consideración, 53.816 afectados y un total de 496 personas que permanecen desaparecidas.

Debido a la magnitud de la crisis, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, declaró el miércoles la emergencia económica, para ayudar a canalizar fondos nacionales e internacionales para la reconstrucción de infraestructuras y la ayuda a los damnificados.