Fútbol
14 de agosto de 2026 a la - 09:31

Recoleta FC vs. 2 de Mayo: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Los jugadores del 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Cerro Porteño por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
Los jugadores del 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Cerro Porteño por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.Copa de Primera

Recoleta FC y 2 de Mayo disputan hoy la fecha 5 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Recoleta FC y 2 de Mayo disputan hoy la fecha 5 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Canario de Jorge González y el Gallo de Eduardo Ledesma juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio Ricardo Gregor de la ciudad de Asunción. Dirige Blas Romero con VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Recoleta FC vs. 2 de Mayo, en vivo por ABC Cardinal y ABC Paraguay en Youtube.
Recoleta FC vs. 2 de Mayo, en vivo por ABC Cardinal y ABC Paraguay en Youtube.

Recoleta FC vs. 2 de Mayo: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Recoleta FC vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Recoleta FC vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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