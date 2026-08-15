Javier Torrente, con la misión de salvar a Rubio Ñu

Rubio Ñu enfrenta este sábado a Guaraní en el estadio de Sol de América, en Villa Elisa, a las 16:00, por la quinta ronda del campeonato Clausura 2026.

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El duelo marcará el estreno como conductor del Laureado del experimentado entrenador Javier Torrente, de 57 años, quien fuera director técnico de Cerro Porteño, Libertad y Nacional. Por ende, es un profundo conocedor de nuestro medio.

El presidente de la institución albiverde, Rubén Martín Ruiz Díaz, destacó la valentía de Torrente de tomar el cargo en un momento difícil, con el equipo en la zona de descenso. El directivo confía en la capacidad del profesional y en el potencial del plantel para salir adelante, en la temporada de retorno a la máxima categoría de nuestro balompié.

El Laureado comenzó el 2026 bajo la orientación de Gustavo Eliseo Morínigo, tuvo un partido de interinato bajo la conducción del binomio Roberto Acuña y Miguel Pavani. Posteriormente vino Felipe Giménez “Felipep”, quien tampoco pudo enderezar el rumbo.