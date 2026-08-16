Cerro Porteño vs. San Lorenzo: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Cerro Porteño y Sportivo San Lorenzo disputan hoy la fecha 5 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El “Ciclón” de Barrio Obrero de Ariel Holan y el “Rayadito” de Troadio Duarte juegan a las 10:00, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción. Dirige Derlis Benítez con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
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Cerro Porteño vs. San Lorenzo: ¿A qué hora es hoy el partido?
Paraguay: 10:00 horas
Argentina: 10:00 horas
Brasil: 10:00 horas
Uruguay: 10:00 horas
Chile: 09:00 horas
Ecuador: 08:00 horas
Colombia: 08:00 horas
Perú: 08:00 horas
Venezuela: 09:00 horas
Bolivia: 09:00 horas
El Salvador: 07:00 horas
México: 07:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 06:00 horas
Estados Unidos - Este: 09:00 horas
Inglaterra: 14:00 horas
España: 15:00 horas
Bélgica: 15:00 horas
Marruecos: 14:00 horas
Sudáfrica: 15:00 horas
Cerro Porteño vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Cerro Porteño vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Tigo Sports Paraguay
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