Fútbol
16 de agosto de 2026 a la - 01:00

Cerro Porteño vs. San Lorenzo: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido ante Sportivo San Lorenzo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido ante Sportivo San Lorenzo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Cerro Porteño y Sportivo San Lorenzo disputan hoy la fecha 5 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Cerro Porteño y Sportivo San Lorenzo disputan hoy la fecha 5 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El “Ciclón” de Barrio Obrero de Ariel Holan y el “Rayadito” de Troadio Duarte juegan a las 10:00, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción. Dirige Derlis Benítez con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Cerro Porteño vs. San Lorenzo: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 10:00 horas

Argentina: 10:00 horas

Brasil: 10:00 horas

Uruguay: 10:00 horas

Chile: 09:00 horas

Ecuador: 08:00 horas

Colombia: 08:00 horas

Perú: 08:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

Bolivia: 09:00 horas

El Salvador: 07:00 horas

México: 07:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 06:00 horas

Estados Unidos - Este: 09:00 horas

Inglaterra: 14:00 horas

España: 15:00 horas

Bélgica: 15:00 horas

Marruecos: 14:00 horas

Sudáfrica: 15:00 horas

Cerro Porteño vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Cerro Porteño vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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