Cerro Porteño con dos bajas y un debut para recibir mañana a San Lorenzo

La realidad local apremia y el margen de error en la Nueva Olla empieza a agotarse. Este domingo, a partir de las 10:00, Cerro Porteño se medirá ante el Sportivo San Lorenzo en el marco de la quinta fecha del torneo Clausura 2026. El “Ciclón”, que apenas cosecha tres unidades de doce posibles, tiene la imperiosa necesidad de sumar de a tres ante el colista con tres restas.

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Sin embargo, el pulso del equipo azulgrana late al ritmo de la Copa Libertadores. Apenas caiga el telón del duelo ante el “Rayadito”, el plantel de Barrio Obrero enfocará todos sus cañones en el trascendental choque de vuelta frente a Palmeiras, programado para este miércoles a las 19:00 en el mismo escenario.

❌Cecilio Domínguez queda fuera del partido de mañana ante San Lorenzo por molestias en el aductor.

❌César Bobadilla también queda fuera del partido de mañana a raíz de un golpe sufrido (posiblemente zona abdominal) en el duelo ante Palmeiras.



Se hará lo posible para que ambos… pic.twitter.com/nhAnEFq0dU — Jorge Izquierdo (@izquierdo010) August 15, 2026

Las bajas del Ciclón para la cita dominical

Con la enfermería bajo estricta observación y pensando en preservar piezas para la noche de copa, el cuerpo técnico azulgrana no podrá contar con dos nombres importantes para recibir a San Lorenzo. Según la información brindada por el periodista Jorge Izquierdo en ABC Cardinal, Cecilio Domínguez quedó marginado del compromiso por unas molestias en el aductor, mientras que César Bobadilla tampoco será de la partida a raíz de un golpe abdominal sufrido en el duelo de ida en Brasil.

Ambos futbolistas fueron titulares en el Allianz Parque —recinto donde el “Ciclón” rescató un valioso empate 1-1 gracias a un agónico gol en contra del arquero Carlos Miguel, tras una jugada donde intervinieron variantes ofensivas como Jonathan Torres—. Ahora, los esfuerzos del cuerpo médico se centran en recuperar al ciento por ciento a ambos valores para que lleguen en óptimas condiciones al decisivo cruce copero del miércoles.

A estas ausencias se le suma una baja de última hora en el arco: Roberto “Gatito” Fernández quien aún no sumó minutos en el semestre, queda descartado para el encuentro de mañana por un cuadro gripal. Ante este panorama, Ángel Martínez, el guardameta de 24 años que llegó para reforzar al plantel, procedente del Sportivo 2 de Mayo, tendrá la gran oportunidad de tener su debut oficial defendiendo el arco de Cerro Porteño.