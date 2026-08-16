Libertad remonta ante Luqueño y sigue al acecho del puntero

El encuentro contó con el claro protagonismo de Libertad en el trámite del juego. Desde los primeros compases, el conjunto gumarelo intentó instalarse en terreno rival y estuvo muy cerca de inaugurar el marcador: tras un pase deficiente del portero Nicolás Campisi, el esférico fue capturado por Elvio Vera, quien tuvo tiempo de acomodarse para sacar un potente derechazo que obligó al guardameta auriazul a lucirse con una gran estirada, desviando la pelota hacia su poste derecho.

Luqueño, por su parte, apostó por una propuesta más cautelosa, pero manteniéndose estando al acecho. De hecho, logró inaugurar el marcador antes del primer cuarto de hora con el tanto que tuvo su origen en una diagonal de derecha hacia el medio de Marcelo Ojeda, quien se sacó de encima la marca de Néstor Giménez para dejar el panorama servido en la frontal del área a Aldo Maíz. Este sacó un derechazo que iba hacia afuera, pero un desvío en Gilberto Flores descolocó totalmente al portero Rodrigo Morínigo, dejándolo sin opciones tras haber quedado recostado sobre su derecha esperando un remate cruzado.

Pese al claro dominio de Libertad en la posesión del esférico, al equipo le faltaba profundidad en los metros finales, y su principal generador de juego, Federico Carrizo, se encontraba demasiado inconexo. Por el contrario, Luqueño mantenía su libreto y seguía luciendo mucho más peligroso cada vez que pisaba el campo rival. El peligro volvió a rondar el arco gumarelo tras una gran trepada por la banda derecha del lateral Lucas Morales. El defensor recibió un pase de Ojeda, hizo un cambio de dirección seco para dejar atrás la marca de Flores y se animó a ensayar un potente zurdazo que pasó muy cerca del poste derecho de Rodrigo Morínigo.

Sin embargo, justo al ingresar en el tiempo de adición de la primera mitad, Libertad aprovechó una jugada de pelota quieta para emparejar el marcador antes de marcharse al descanso. El gol tuvo su origen en un preciso tiro de esquina ejecutado por Rodrigo Villalba al primer poste, donde Campuzano conectó con una “peinada” que desvió la trayectoria del esférico y dejó el balón servido a Néstor Giménez. Este último, atento a la jugada, conectó de cabeza para enviar el esférico al fondo de la red y decretar la igualdad con el arco a su merced.

En la etapa complementaria, Haedo Valdez realizó un doble cambio ofensivo con el claro objetivo de ganar mayor peso en el terreno adversario. Su intención no tardó en surtir efecto, poniendo a prueba una y otra vez al portero auriazul, Nicolás Campisi, quien hasta entonces venía sosteniendo a su equipo con intervenciones providenciales. Entre sus mejores acciones destacaron dos tapadas, primero, voló sobre su derecha para desviar un potente zurdazo de Aguilar, y poco después se lució con una estirada espectacular para sacar del ángulo superior derecho un tiro libre ejecutado por “Pachi” Carrizo, manteniendo la paridad hasta donde pudo.

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Finalmente, Libertad volvió a hacer gala de su eficacia en las jugadas de pelota quieta para dar vuelta el marcador. Una vez más, Rodrigo Villalba se encargó de ejecutar un tiro de esquina, esta vez con una comba abierta hacia el punto penal, facilitando la arremetida de Gilberto Flores, quien conectó un cabezazo dirigido al ángulo derecho de Nicolás Campisi, quien logró realizar un esfuerzo extremo para desviar el balón con un manotazo; sin embargo, la trayectoria del esférico quedó a merced de Marcelo Fernández, quien, también de cabeza, terminó empujando la pelota al fondo del arco.

Tras conseguir el tanto del desnivel, Libertad levantó el pie del acelerador e intentó administrar la ventaja a su favor. Por su parte, Sportivo Luqueño, con más empuje que elaboración, logró inclinar la cancha en los minutos finales, aunque careció de la profundidad necesaria para exigir a Rodrigo Morínigo en la búsqueda de la paridad. El empate no llegó, y con este triunfo el Gumarelo sumó tres puntos vitales que lo dejan al acecho de la cima, ubicándose a solo una unidad del solitario puntero del torneo, el Sportivo 2 de Mayo.