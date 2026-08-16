Luqueño y Libertad se citan en Itauguá

Un duelo por demás atractivo es el que protagonizarán este domingo Sportivo Luqueño y Libertad, en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá, a las 16:00, por la quinta fecha del torneo Clausura.

Lea más: Autoridades arbitrales para la quinta ronda del Clausura 2026

Los auriazules necesitan fortalecer su promedio para evitar el descenso, mientras que los repolleros apuntan a la victoria para seguir cerca del sorprendente líder, Sportivo 2 de Mayo.

A Luqueño siempre le cuesta vencer al más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI. Necesita un enorme esfuerzo para hacerle frente al Guma, que bajo la dirección técnica de Nelson Haedo Valdez demuestra un fútbol prácticamente completo, aguerrido y ofensivo.

Los albinegros no podrán contar con el lateral-volante izquierdo Matías Espinoza, quien sufrió una delicada lesión (rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha) que le demandará un tiempo aproximado de recuperación de ocho meses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Sportivo viene de triunfar contra San Lorenzo, por lo que su entrenador, Hernán Rodrigo López, mantendrá la base del elenco.

En el torneo Apertura, Libertad salió airoso en los dos encuentros, por 1-0 en la primera rueda, y por 3-2 (remontada), en la segunda.