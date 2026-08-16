Fútbol
16 de agosto de 2026 a la - 20:26

Olimpia derrota de remontada Ameliano en Sajonia y refuerza la confianza pensando en la Sudamericana

Carlos Sebastián Ferreira, autor del primer gol, se sube a la espalda del tanque Hugo Sandoval que marcó el segundo de Olimpia para el triunfo sobre Ameliano en Sajonia.
Carlos Sebastián Ferreira, autor del primer gol, se sube a la espalda del tanque Hugo Sandoval que marcó el segundo de Olimpia para el triunfo sobre Ameliano en Sajonia.

Olimpia, de remontada, derrotó a Sportivo Ameliano 2-1 en el cierre de la quinta fecha del torneo Clausura. En un encuentro muy disputado y con varios goles anulados, el Decano se impuso a su bestia negra y reafirma su confianza de cara a la Copa Sudamericana. Carlos Sebastián Ferreira y Hugo Sandoval marcaron los goles del triunfo franjeado; Estivel Moreira, adelantó a la V Azulada.

Por David Rolón

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