Olimpia derrota de remontada Ameliano en Sajonia y refuerza la confianza pensando en la Sudamericana

Olimpia, de remontada, derrotó a Sportivo Ameliano 2-1 en el cierre de la quinta fecha del torneo Clausura. En un encuentro muy disputado y con varios goles anulados, el Decano se impuso a su bestia negra y reafirma su confianza de cara a la Copa Sudamericana. Carlos Sebastián Ferreira y Hugo Sandoval marcaron los goles del triunfo franjeado; Estivel Moreira, adelantó a la V Azulada.