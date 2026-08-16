Olimpia vs. Sportivo Ameliano: quinta fecha del Clausura 2026 en vivo

Sin descuidar su compromiso internacional en la Copa Sudamericana —donde se medirá con Vasco da Gama en los octavos de final—, el Rey de Copas encara este partido con la necesidad imperiosa de sumar de a tres. El inicio en el Torneo Clausura 2026 ha sido accidentado para el Decano, con un saldo de tres derrotas y solo una victoria que encienden las alarmas en el plano local.

El historial reciente le otorga un tinte especial al enfrentamiento. La V Azulada se ha transformado en una auténtica “pesadilla” para el Franjeado, dejando antecedentes de peso como la conquista de la Supercopa Paraguay 2023 y la eliminación en la Copa Sudamericana 2024. Los dirigidos por Roberto Nanni llegan en alza tras asestar un duro golpe a Cerro Porteño en la fecha anterior. Motivados y en un gran momento futbolístico, el conjunto de la V Azulada buscará repetir la fórmula para tumbar a otro de los gigantes.

Olimpia vs. Sportivo Ameliano: minuto a minuto en vivo

Olimpia enfrenta a su “sombra negra”, Ameliano

Olimpia lidiará contra el siempre complicado Sportivo Ameliano en el partido de último turno de este domingo, a disputarse en el Defensores del Chaco, a las 18:30.

Gastón Olveira integra el once ideal de los octavos de la Sudamericana

El guardameta franjeado, Gastón Olveira fue reconocido por la Conmebol tras su gran actuación en Río de Janeiro, donde sostuvo el cero ante Vasco da Gama con cuatro paradas determinantes.

La APF definió la fecha y el horario para el Superclásico

La Asociación Paraguaya de Fútbol oficializó la programación de las fechas 6 y 7 del torneo Clausura 2026, dejando servido el plato fuerte del segundo semestre: el superclásico del fútbol paraguayo, que será el tercero de la actual temporada.

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Miguel Martínez se acerca a la Toldería

En la semana de cierre del libro de pases, Guaraní concretaría la incorporación del arquero Miguel Martínez, del Sportivo Ameliano.

Olimpia demuestra firmeza contra Vasco en Río de Janeiro

El combativo Olimpia empató este jueves en Río de Janeiro 0-0 con Vasco da Gama, al que recibirá el próximo jueves en la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Independiente elimina de entrada a uno de los campeones, Sportivo Ameliano

Independiente de Campo Grande dio la gran sorpresa de la jornada al eliminar de la competencia a Sportivo Ameliano —monarca de la edición 2022— tras vencerlo por un ajustado 1-0 en el duelo disputado en “La Fortaleza” de Villeta.