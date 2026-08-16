Olimpia enfrenta a su “sombra negra”, Ameliano

Metido de lleno en la Copa Sudamericana, en la que tiene al brasileño Vasco da Gama como rival en ostavos de final, Olimpia afronta el partido contra su “sombra negra”, el Sportivo Ameliano, con los dientes apretados, debido a su mal arranque en el campeonato Clausura 2026, con un triunfo y tres derrotas.

Lea más: Autoridades arbitrales para la quinta ronda del Clausura 2026

El cotejo en Sajonia, marcado para las 18:30, será el tercero del día, después de Cerro Porteño-San Lorenzo (10:00) y Libertad-Luqueño (16:00).

Para el Decano, la V azulada constituye siempre un expediente engorroso, por las victorias decisivas alcanzada por el modesto club con sede en el barrio Virgen del Huerto de Asunción, y con estadio en Naranjaisy, Villeta.

Además de los juegos ligueros, Ameliano registra victorias sobre Olimpia en la Supercopa Paraguay 2023, y en la Copa Sudamericana 2024. Por ese motivo, los franjeados deberán emplearse a fondo para sacar adelante este encuentro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los albiazules vienen de derrotar a Cerro Porteño y esta vez buscarán tumbar a otro gigante. Los dirigidos por Roberto Nanni atraviesan por un buen momento.