Todas las miradas apuntan a Juan Gabriel Benítez para el clásico

Se viene la máxima fiesta del fútbol paraguayo, marcada para el próximo domingo, en el estadio Defensores del Chaco, a las 16:00, por la sexta fecha del campeonato Clausura 2026.

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Si bien los grandes, Olimpia y Cerro Porteño, se encuentran metidos en sus competencias internacionales, llegado el momento, el tercer clásico del año paralizará al país. Los colosos no tuvieron un buen arranque de torneo, por lo que deben recuperar terreno perdido.

El Ciclón enfrentará el miércoles a Palmeiras, en La Nueva Olla, a las 19:00, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El Decano lidiará el jueves en Sajonia contra Vasco da Gama, a las 19:00, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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El mundialista Juan Gabriel Benítez Mareco, de 43 años, es el candidato a conducir el enfrentamiento entre los más ganadores de nuestro balompié. Cuenta en su haber con ocho clásicos, con tres victorias de Olimpia, una de Cerro Porteño y cuatro empates, con la salvedad que en el último choque solo jugaron 29 minutos por violencia ocasionada por la parcialidad azulgrana, por lo que el Tribunal disciplinario de la APF otorgó los puntos a los franjeados, con un resultado de 3-0.

Los también mundialistas Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar serían los auxiliares de banda, Alipio Colmán el cuarto árbitro, Fernando López el encargado del VAR y Héctor Balbuena como asistente en cabina.

Clásicos dirigidos por Juan Gabriel Benítez

Clausura 2023 (fecha 17): Olimpia 0-Cerro Porteño 0.

Apertura 2024 (fecha 17): Cerro Porteño 1-Olimpia 1.

Clausura 2024 (fecha 6): Cerro Porteño 1-Olimpia 1.

Clausura 2024 (fecha 17): Olimpia 3-Cerro Porteño 0.

Apertura 2025 (fecha 17): Cerro Porteño 1-Olimpia 2.

Clausura 2025 (fecha 6): Olimpia 2-Cerro Porteño 3.

Clausura 2025 (fecha 17): Cerro Porteño 1-Olimpia 1.

Apertura 2026 (fecha 17): Olimpia 3-Cerro Porteño 0 (por resolución del Tribunal).