Miguel Martínez pasa de Ameliano a Guaraní

El acuerdo entre Guaraní y Sportivo Ameliano para el paso del guardameta luqueño Miguel Ángel Ramón Martínez Irala de La Paila a La Toldería es un préstamo por un año y medio, hasta diciembre de 2027, con opción a compra.

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La contratación de un golero no estaba contemplada en la institución del barrio Pinozá hasta que se registró el conflicto con el argentino Gaspar Servio, quien luego de la eliminación de la Copa Paraguay a manos del Sportivo Iteño, de la Primera División B, había elevado su voz para reclamar tanto la derrota como la conformación del plantel, que a su criterio no era el ideal para competir por los puestos de vanguardia.

El entrenador, Ariel Galeano, cinco años menor que el portero, comunicó la decisión al atleta, que se encuentra en vías de rescisión del contrato, más aún con la llegada del guardameta surgido en General Díaz de Luque y con pasado en Cerro Porteño.

Miguel Martínez se unió a Ameliano a principios de 2025 y tuvo una gran continuidad, la que le permitió totalizar 132 presentaciones con la V azulada.

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En este segundo semestre, las cosas cambiaron. El entrenador auriazul, el argentino Roberto Nanni, le concedió la titularidad a Ángel Ramón Sánchez (24), formado en Guaraní, abriendo la puerta de salida a Martínez (27), quien ahora forma parte de la familia legendaria.