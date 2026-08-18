Copa Paraguay
18 de agosto de 2026 a la - 09:45

Nacional recibe a Benjamín Aceval por la Copa Paraguay

Atardecer sobre el estadio Arsenio Erico, sede del partido entre Nacional y Benjamín Aceval de Villa Hayes, fijado para las 16:30, por la tercera fase de la Copa Paraguay.
Atardecer sobre el estadio Arsenio Erico, sede del partido entre Nacional y Benjamín Aceval de Villa Hayes, fijado para las 16:30, por la tercera fase de la Copa Paraguay.ABC Color

En el inicio de la novena semana de la Copa Paraguay 2026, Nacional y Benjamín Aceval se enfrentarán esta tarde en La Visera a las 16:30.

Por ABC Color

El estadio Arsenio Erico, ubicado en el capitalino Barrio Obrero, albergará este martes el enfrentamiento entre Nacional, de la máxima categoría, y el Benjamín Aceval de Villa Hayes, de la División Intermedia, a las 16:00, por la tercera fase (dieciseisavos de final) de la Copa Paraguay 2026.

Lea más: Independiente elimina a Ameliano

Las entradas fueron fijadas en 25.000 guaraníes para el sector de Graderías y 30.000 para Preferencias. Los niños hasta 11 años abonan 10.000.

El ganador de este enfrentamiento lidiará en octavos de final con Independiente de Campo Grande, que viene de eliminar al Sportivo Ameliano, al vencerlo en su propio estadio de Villeta por 1-0.

La Academia, candidata a superar esta eliminatoria, busca su primer título en el torneo de integración de la Asociación Paraguaya de Fútbol después de haber perdido dos finales. En el 2022 sucumbió en penales contra Ameliano, mientras que en 2024 cayó contra Libertad en tiempo normal.