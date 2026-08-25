Albirroja Sub 20 derrota a Uruguay en el estreno de Diego Forlán

El Complejo Celeste, de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), albergó el test match entre Uruguay y Paraguay, ganado por la Albiroja de Antolín Alcaraz por 2-0.

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Las dos anotaciones en la capital charrúa se registraron en el primer tiempo. Al minuto 15 se produjo un autogol celeste, mientras que al 28, Junior Gamarra, futbolista de Olimpia a préstamo en el Sportivo Trinidense, amplió la ventaja.

Alineación albirroja: Leo Sosa; Mateo Giménez (82′ Axel Bernal), Thiago Fernández, Fernando Herrera y Enzo González (63′ Kevin Amarilla); Juan Falcón (63′ Pedro Zarza), Osmar Giménez (71′ Joaquín Bogarín), Giovanni Gómez y Junior Gamarra (82′ Thiago Fossatti); Lucas Romañach (71′ Amín Cristaldo) (79′ Milan Freyres) y Rodrigo Vera (71′ José Buhring).

Uruguay y Paraguay volverán a enfrentarse el jueves en el mismo escenario, a las 15:00, a puertas cerradas.

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Ambas selecciones se preparan para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 15 al 25 de setiembre en suelo argentino.