Fútbol
25 de agosto de 2026 a la - 17:43

Albirroja Sub 20 derrota a Uruguay en el estreno de Diego Forlán

Integrantes del victorioso equipo titular de la selección paraguaya Sub 20, en la previa del amistoso contra Uruguay, en Montevideo.
Integrantes del victorioso equipo titular de la selección paraguaya Sub 20, en la previa del amistoso contra Uruguay, en Montevideo.APF

La selección paraguaya Sub 20 derrotó este martes a Uruguay en Montevideo por 2-0, en un partido preparatorio que marcó el estreno del exfutbolista Diego Forlán como entrenador de la Celeste.

Por ABC Color

El Complejo Celeste, de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), albergó el test match entre Uruguay y Paraguay, ganado por la Albiroja de Antolín Alcaraz por 2-0.

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Las dos anotaciones en la capital charrúa se registraron en el primer tiempo. Al minuto 15 se produjo un autogol celeste, mientras que al 28, Junior Gamarra, futbolista de Olimpia a préstamo en el Sportivo Trinidense, amplió la ventaja.

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Alineación albirroja: Leo Sosa; Mateo Giménez (82′ Axel Bernal), Thiago Fernández, Fernando Herrera y Enzo González (63′ Kevin Amarilla); Juan Falcón (63′ Pedro Zarza), Osmar Giménez (71′ Joaquín Bogarín), Giovanni Gómez y Junior Gamarra (82′ Thiago Fossatti); Lucas Romañach (71′ Amín Cristaldo) (79′ Milan Freyres) y Rodrigo Vera (71′ José Buhring).

Uruguay y Paraguay volverán a enfrentarse el jueves en el mismo escenario, a las 15:00, a puertas cerradas.

Ambas selecciones se preparan para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 15 al 25 de setiembre en suelo argentino.

Cartelera de la Albirroja juvenil en los Juegos Odesur.
Cartelera de la Albirroja juvenil en los Juegos Odesur.