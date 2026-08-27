Fútbol
27 de agosto de 2026 a la - 01:00

Resistencia SC vs. Cerro Porteño: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Paraguay

Futbolistas de Cerro Porteño celebrando, con camisetas rojas y azules, gestos de alegría y una multitud animada de fondo.
Los futbolistas de Cerro Porteño, Juan Manuel Iturbe y Guillermo Benítez celebran efusivamente un gol durante el partido contra San Lorenzo.Pedro Gonzalez

Resistencia Sport Club (División Intermedia) y Cerro Porteño completan hoy la Fase 3 (dieciseisavos de final) de la Copa Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Resistencia Sport Club (Intermedia) y Cerro Porteño completan hoy la Fase 3 (dieciseisavos de final) de la Copa Paraguay. El “Triángulo rojo” de Ángel Martínez y el “Ciclón” que tendrá en interinato de Nelson Cabrera, juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio La Arboleda de la ciudad de Asunción. Dirige Carlos Paul Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Resistencia SC vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Resistencia SC vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Resistencia SC vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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