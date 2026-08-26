Gustavo Costas ya está en nuestro país: “No quiero competir, quiero ganar”

A su llegada al aeropuerto, Costas destacó la calidad del plantel y aseguró que, antes de pensar en incorporaciones, pretende conocer de cerca a sus dirigidos.

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“Me gusta mucho el plantel. Tiene muy buenos jugadores. Capaz están pasando, no están en un momento bueno, pero me gusta el plantel”, manifestó.

El técnico adelantó que comenzará a trabajar de inmediato, aunque aclaró que todavía no estará en el banco en el próximo partido. “Mañana no”, respondió al ser consultado sobre su presencia en el encuentro de mañana por el juego de Copa Paraguay que dirigirá Nelson Cabrera.

LAS PRIMERAS PALABRAS DE GUSTAVO COSTAS COMO DT DE CERRO PORTEÑO



🗣️"Muy contento de venir, saben lo que siento por Paraguay"



🗣️"Me gusta mucho el plantel de Cerro, capaz no están pasando por un buen momento, pero me gustan"



🗣️"No voy a estar en el banco mañana, sería una falta… pic.twitter.com/MSDzgx7viG — ABC Deportes (@ABCDeportes) August 26, 2026

Costas llegará acompañado por parte de su cuerpo técnico, integrado por sus asistentes Gonzalo Costas y Francisco Bercé. Y el preparador físico Federico Costas.

Respecto a posibles refuerzos, el entrenador fue cauto y señaló que primero quiere evaluar al grupo actual. “Nosotros ahora, al llegar y empezar a pedir jugadores... primero vamos a ver lo que tenemos y lo vamos a aprovechar. Yo pienso que hoy Cerro tiene un muy buen plantel” , afirmó.

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El argentino también explicó que su llegada a Paraguay le devolvió las ganas de volver a dirigir. “Había tenido propuestas, muchas propuestas, y no quise agarrar porque no estaba en condiciones todavía. Vine a Paraguay y fue como que me dio esa alegría, esas ganas de seguir, de trabajar y darle para adelante”, contó.

“No quiero competir, quiero ganar”

Costas dejó en claro cuál será su principal objetivo al frente del Ciclón. Antes que pensar en nombres o sistemas, pretende recuperar la fortaleza del grupo.

“Primero tenemos que armar el grupo, que eso es fundamental. Primero tenemos que armar el grupo, después armamos el equipo”, señaló.

Y fue contundente al hablar de sus aspiraciones: “Nosotros no venimos a pasar el tiempo, a firmar un contrato nada más. Venimos con las ganas de ganar. Ni quiero competir, quiero ganar”.

El entrenador reconoció que Cerro Porteño actualmente no tiene asegurada su presencia internacional y apuntó a recuperar ese protagonismo.

GUSTAVO COSTAS, DT DE CERRO PORTEÑO



🗣"Nosotros venimos con las ganas de ganar, quiero ganar"



🗣️"Tenemos que ir por el sueño de lograr algo internacional. Primero clasificarnos y luego ir por todo"



🗣️ "Cerro es demasiado grande, tenemos que ponernos la vara alta"… pic.twitter.com/YewYR5uvGN — ABC Deportes (@ABCDeportes) August 26, 2026

“Tenemos que ponernos la vara alta. Tenemos que ir por el sueño de lograr lo internacional. Primero tenemos que meternos en las copas, porque hoy no estamos, pero tenemos que estar, tenemos que llegar a clasificarnos y después ir por todo”, expresó.

Costas regresa al club donde ya fue campeón en tres oportunidades y sabe que la exigencia será máxima. “Cerro es muy grande y ya necesita lograr más cosas”, concluyó.