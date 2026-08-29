El Expreso acelera su marcha: Olimpia derrota a Recoleta en Itauguá

Olimpia confirmó su recuperación en el torneo Clausura al derrotar 2-1 a Recoleta FC este sábado en el estadio Luis Salinas de Itauguá, por la séptima fecha. El conjunto dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez, envalentonado tras el triunfo en el Superclásico, volvió a sumar de a tres y se prende en la lucha por los primeros lugares.

Lea más: Recoleta FC vs. Olimpia: séptima ronda del Clausura 2026 en vivo

El Decano tomó rápidamente el control del partido y encontró la ventaja a los 6 minutos. Alan “Coyote” Rodríguez recibió una asistencia de Bernardo Romeo Benítez y sacó un potente zurdazo que se metió en el arco defendido por Andrés Marsengo.

⚽️ ¡Golazo de la Franja! Asistencia de Romeo Benítez y potente remate de Alan Rodríguez para adelantar a Olimpia.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2026 en https://t.co/MBRi8xR0D8 pic.twitter.com/o4cgIEnPVA — Tigo Sports (@TigoSportsPY) August 29, 2026

Olimpia mantuvo el dominio y generó varias situaciones para ampliar la diferencia. A los 24’, Fernando Cardozo estuvo cerca del segundo con un remate rasante que fue desviado por una gran intervención de Marsengo.

La insistencia franjeada tuvo premio a los 29’. Tim Payne filtró un balón para Cardozo, quien desbordó por derecha y asistió hacia atrás para Franco Alfonso. El volante definió de primera y colocó el 2-0 para el equipo de Para Uno.

⚽️ Conexión entre Payne, Cardozo y Franco Alfonso para el segundo gol de Olimpia ante Recoleta.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2026 en https://t.co/MBRi8xR0D8 pic.twitter.com/jcPdL1McO5 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) August 29, 2026

En el complemento, Olimpia manejó la ventaja, aunque con el correr de los minutos Recoleta comenzó a adelantarse y generó algunas ocasiones. Paul Charpentier estuvo cerca del descuento a los 75’, con un cabezazo que pasó muy cerca del travesaño.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El cierre tuvo un momento de preocupación por el fuerte golpe sufrido por Ronal Domínguez, quien tuvo que ser retirado en ambulancia tras chocar con su propio arquero, Andrés Marsengo. Se activó el protocolo de conmoción cerebral y Recoleta realizó un cambio de emergencia.

Ya en tiempo añadido, Richart Ortiz Páez puso suspenso al partido con un preciso cabezazo tras un centro de Blas Medina. El balón picó y terminó ingresando cerca del ángulo para el 2-1.

⚽️ Richart Ortiz descontó para recoleta y puso en suspenso el partido ante Olimpia.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2026 en https://t.co/MBRi8xR0D8 pic.twitter.com/ybbnJXUGyJ — Tigo Sports (@TigoSportsPY) August 29, 2026

Sin embargo, Olimpia resistió los últimos minutos y aseguró una victoria que le permite seguir escalando en el Clausura. El Decano suma así otro triunfo después del Superclásico y comienza a recuperar protagonismo en la pelea por la parte alta de la clasificación.