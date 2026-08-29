Recoleta FC vs. Olimpia: séptima ronda del Clausura 2026 en vivo

El Decano busca estirar su gran momento

El conjunto de Para Uno llega a este compromiso con el pecho inflado tras el envión anímico del Superclásico. La victoria ante Cerro Porteño —remontada incluida y gran despliegue de actitud— sirvió para sanar heridas y dejar atrás el doloroso golpe copero ante Vasco da Gama, resultado que significó la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con el foco puesto 100% en el plano local, los franjeados saben que no pueden ceder terreno si quieren pelear bien arriba en este Clausura.

Recoleta, con urgencia de recuperación

Del otro lado de la cancha, el cuadro “Canario” dirigido por Jorge González Frutos atraviesa un momento delicado. Acumula dos derrotas consecutivas —la última frente a Sportivo Ameliano—, por lo que necesita imperiosamente sumar de a tres ante su gente. Sin la presión de los torneos internacionales, el objetivo principal del “Canario” es asegurar la permanencia en la máxima categoría e ilusionarse con meterse en zona de clasificación a copas internacionales a través de la tabla acumulativa.

Recoleta FC vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

Olimpia visita a Recoleta buscando consolidar su recuperación

La séptima ronda del torneo Clausura 2026 prosigue esta tarde-noche con la propuesta de fondo que presentará la cartelera sabatina. El escenario elegido es el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá, donde Recoleta FC oficiará de local para recibir a Olimpia en el duelo marcado para las 18:30, choque que contará con el arbitraje de Mario Díaz de Vivar y el VAR de José Méndez.

El delantero Gabriel Ávalos se convierte en flamante refuerzo de Olimpia

Sobre el cierre del libro de pases en Paraguay, Olimpia abrocha la llegada del experimentado delantero Gabriel Ávalos, de 35 años. La operación se cierra por un millón de dólares.

Cerro Porteño-Libertad, con el arbitraje de Blas Romero en la Nueva Olla

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dio a conocer a los jueces listos para la séptima jornada del Torneo Clausura 2026 que tendrá su plato fuerte el domingo en Barrio Obrero, con el enfrentamiento entre Cerro Porteño y Libertad.

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Olimpia cumple ante Cristóbal Colón JAS y avanza a octavos de final

Olimpia cumplió con la lógica y, a pesar de alinear un equipo alternativo que dejó al descubierto varias falencias, superó este miércoles por 5-3 a Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. El conjunto de la Primera B vendió cara la derrota en Capiatá, pero el Franjeado terminó sellando su boleto a los octavos de final de la Copa Paraguay, ronda en la que se verá las caras ante el Sportivo Luqueño.